الجمعة 18 يوليو 2025
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رياضة

إبراهيم صلاح: المهدي سليمان إضافة قوية لحراسة مرمى الزمالك

مهدي سليمان
مهدي سليمان

أكد إبراهيم صلاح، نجم الزمالك السابق، أن الموسم المقبل سيكون مختلف للقلعة البيضاء في تدعيمات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة نادي الزمالك: "سعيد للغاية بسبب السرية في المفاوضات مع اللاعبين، ومهدي سليمان إضافة قوية لحراسة مرمى القلعة البيضاء وسيشعل المنافسة مع محمد صبحي ومحمد عواد".

وأضاف: "صفقات نادي الزمالك التي تم الإعلان عنها حتى الآن قوية للغاية في الجانب الهجومي والنادي يسير بُخطى ثابتة في التدعيمات التي يحتاجها الفريق ومتفائل باللاعبين الجدد".

وأوضح: "الزمالك يحتاج التدعيم في مركز الظهير الأيمن بجانب عمر جابر وأيضا لاعب خط وسط مدافع مميز، وتجديد عقد عبدالله السعيد أمر هام وسيكون إضافة قوية للفريق بسبب خبراته الكبيرة داخل الملعب وغرفة الملابس".

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