محمد صبري: "معالي" سيكون من اللاعبين الكبار داخل الزمالك

أكد محمد صبري نجم نادي الزمالك السابق أن المغربي عبد الحميد معالي يمتلك إمكانيات فنية وبدنية رائعة.

وقال صبري على قناة نادي الزمالك: "عبد الحميد معالي سيكون من اللاعبين الكبار داخل نادي الزمالك وأيضا من مكاسب القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة حال انضمامه بشكل رسمي".

وأضاف: "معالي لاعب رائع وسيكون حديث الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة وجماهير نادي الزمالك ستحبه للغاية لأنه لاعب كرة قدم كما قال الكتاب وسيتألق وأيضا سيكون استثمار للقلعة البيضاء".

وأنهى نادي الزمالك إجراءات التعاقد مع اللاعب المغربي عبد الحميد معالي، صاحب الـ19 عامًا، بعدما وقَّع الأخير على عقود انضمامه للنادي لمدة 5 سنوات، ليكون أحد صفقات الفريق الشاب استعدادًا للموسم الجديد.

وتم توقيع العقود بين إدارة الزمالك واللاعب في حضور وكيله، بعد اتفاق الطرفين على كافة البنود المالية والفنية، وسط ترحيب من اللاعب بارتداء القميص الأبيض.

موهبة مغربية واعدة

يُعد معالي من المواهب الصاعدة في الكرة المغربية، ويلعب في مركز الجناح الهجومي، وتم ترشيحه للزمالك بناءً على تقارير فنية من أحد الكشافين المعتمدين في شمال إفريقيا، حيث ظهر بمستوى مميز في مباريات فريقه السابق، ما دفع الزمالك للتحرك سريعًا لضمه.

ومن المقرر أن يصل عبد الحميد معالي إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل الانضمام إلى معسكر الفريق، والخضوع للكشف الطبي النهائي، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة وتقديمه لوسائل الإعلام.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة نادي الزمالك لتدعيم صفوفه بعناصر شابة قادرة على خدمة الفريق لسنوات طويلة.





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