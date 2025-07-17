لم يسجل أي هدف، أرقام عبد الحميد معالي مع اتحاد طنجة بعد انضمامه إلى الزمالك

أنهى نادي الزمالك إجراءات التعاقد مع اللاعب المغربي عبد الحميد معالي، صاحب الـ19 عامًا، بعدما وقّع الأخير على عقود انضمامه للنادي لمدة 5 سنوات قادما من اتحاد طنجة، ليكون أحد صفقات الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وتم توقيع العقود بين إدارة الزمالك واللاعب في حضور وكيله، بعد اتفاق الطرفين على كافة البنود المالية والفنية، وسط ترحيب من اللاعب بارتداء القميص الأبيض.

وفي السطور التالية نعرض أرقام عبد الحميد معالي لاعب الزمالك المنتظر:

أرقام عبد الحميد معالي مع اتحاد طنجة

شارك عبدالحميد معالي مع الفريق الأول لاتحاد طنجة، وهو في سن صغير، حيث شارك رفقة الفريق وهو يبلغ من العمر 17 عاما فقط، عام 2023.

وبرغم من أن معالي لم يبلغ من العمر سوى 19 عاما، الا أنه شارك مع فريق اتحاد طنجة في 45 مباراة بواقع 2193 دقيقة، صنع خلالها 3 اهداف فقط، بينما لم يسجل أي هدف.

وتبلغ القيمة السوقية لـ عبد الحميد معالي 350 ألف يورو.

موهبة مغربية واعدة

يعد معالي من المواهب الصاعدة في الكرة المغربية، ويلعب في مركز الجناح الهجومي، وتم ترشيحه للزمالك بناءً على تقارير فنية من أحد الكشافين المعتمدين في شمال إفريقيا، حيث ظهر بمستوى مميز في مباريات فريقه السابق، ما دفع الزمالك للتحرك سريعًا لضمه.

موعد وصول عبد الحميد معالي إلى القاهرةا

ومن المقرر أن يصل عبد الحميد معالي إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل الانضمام إلى معسكر الفريق، والخضوع للكشف الطبي النهائي، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة وتقديمه لوسائل الإعلام.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة نادي الزمالك لتدعيم صفوفه بعناصر شابة قادرة على خدمة الفريق لسنوات طويلة.

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