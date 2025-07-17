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رياضة

غزل المحلة يتعاقد مع صفقة جديدة لتدعيم صفوفه

رزق باشا، فيتو
رزق باشا، فيتو

أعلن نادي غزل المحلة، تعاقده مع رزق باشا لاعب فريق شباب كوم حمادة ليكون تاسع صفقات زعيم الفلاحين الجديدة، حتى الآن، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل الاستعداد للموسم الجديد 2025-2026.

واستعان غزل المحلة بالمدرب علاء عبد العال في الموسم الجديد، بعد توجيه الشكر للمدرب محمد عودة الذي تولى المهمة في نهاية الموسم الماضي.

 صفقات جديدة في غزل المحلة 

وكان غزل المحلة اعلن تعاقده من قبل مع 8 صفقات وهم أحمد شوشة مدافع الجونة بجانب أحمد عتمان جناح بلدية المحلة وأحمد العش مدافع البنك الأهلي.

وانضم أيضًا يوسف العزب لاعب وسط المقاولون العرب، بجانب محمد أرموشة لاعب المريخ البورسعيدي ومصطفى أوفا ظهير أيسر نادي العبور.

وأعلن غزل المحلة أيضًا التعاقد مع الكاميروني شي بوندي مهاجم نادي أسترس دي ياوندي والذي لعب من قبل في صفوف منتخب الشباب الكاميروني بجانب التنزاني رحيم شوماري ظهير أيسر نادي كي إم سي.

وكان المحلة قد وافق على بيع الثنائي محمد أشرف بن شرقي وعمرو الجزار إلى نادي البنك الأهلي.

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غزل المحلة علاء عبد العال محمد عودة

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