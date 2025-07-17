صفقة مفاجئة، مهاجم ليفربول على أعتاب الانتقال إلى نيوكاسل

بات داروين نونيز، مهاجم ليفربول الإنجليزي، على أعتاب الانتقال إلى ناد آخر في الدوري الإنجليزي، في ظل اقتراب رحيله عن قلعة آنفيلد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة أنه لم يقنع مسؤولي النادي بقدراته منذ انضمامه من صفوف بنفيكا.

وكشفت صحيفة "بيلد "الألمانية فإن داروين نونيز أصبح الآن على رادار نادي نيوكاسل يونايتد، تحت قيادة المدرب إيدي هاو، حيث ستكون هذه الخطوة غير متوقعة تمامًا بالنسبة لمهاجم ليفربول، حيث يؤشر ذلك لاحتمالية انسحاب الفريق الإنجليزي من اهتمامه بالتعاقد مع هوجو إيكيتيكي بعد أن وافق على الشروط الشخصية مع ليفربول.

وكان داروين نونيز قد ارتبط بالانضمام إلى صفوف نابولي، قبل أن يصرف النادي الإيطالي النظر عن التعاقد مع المهاجم الأوروجواياني ويعد هدفًا أيضًا للانضمام للدوري السعودي عبر بوابة الهلال.

وكان داروين نونيز قد خاض مع ليفربول الموسم الماضي 2024-2025 في الدوري الإنجليزي 30 مباراة وسجل خمس أهداف وصنع هدفين.

وخيب داروين نونيز آمال جماهير ليفربول، إذ اكتفى بتقديم 66 مساهمة تهديفية خلال 3 مواسم في ملعب آنفيلد، وعانى من تراجع واضح في مشاركاته الموسم الماضي تحت قيادة المدرب الهولندي آرني سلوت، كما لم يقدم الأداء المنتظر، وتعرض لانتقادات دائمة بشأن إهدار الفرص الحاسمة.

رد فعل داروين نونيز تجاه عرض الهلال السعودي

وشهدتا الساعات الماضية تطور جديد في موقف الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم ليفربول الإنجليزي، والمتوقع رحيله عن قلعة آنفيلد في الانتقالات الصيفية الجارية، بعد تلقيه عرضًا من الهلال السعودي.

وكشفت تقارير إعلامية وجود اهتمام ورغبة من نادي الهلال في التعاقد مع اللاعب في صيف 2025، وتجددت هذه الرغبة بعد تعثر انتقاله إلى نابولي الإيطالي، بسبب المطالب المالية المرتفعة للريدز.

وتستمر التكهنات بشأن مصير نونيز وإمكانية رحيله عن "الريدز" خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري، حيث أشارت تقارير سابقة إلى أن النادي الإنجليزي قد يفتح الباب لمغادرته حال وصول عرض مناسب.

ورغم انسحاب نابولي، فإن باب الرحيل لا يزال مفتوحًا أمام نونيز، في ظل اهتمام أندية أخرى، على رأسها الهلال السعودي وميلان، بالإضافة إلى عروض ضخمة من الدوري السعودي.

ووفقًا لِما ذكره الإعلامي الرياضي ألفريدو بيولا، فإن " نونيز قد يعيد التفكير في عرض الهلال بعد تعثر مفاوضات الانتقال إلى نابولي، خاصة أن النادي السعودي مهتم بالتوقيع مع اللاعب منذ الـ5 من يونيو، في ظل تعثر المفاوضات مع النيجيري فيكتور أوسيمين".

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