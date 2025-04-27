محمد صلاح يرفض الاحتفال مع نونيز بسبب زجاجة "خمر" (صور)

ليفربول، رفض محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول، الاحتفال مع زميله في الفريق داروين نونيز، بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

وجاء رفض محمد صلاح الاحتفال مع نونيز كون اللاعب يحمل زجاجة خمر.

وتوج فريق ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي بشكل رسمي، بعد فوزه على توتنهام بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد بملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ليفربول يحتاج إلى نقطة وحيدة فقط لحسم لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الـ20 في تاريخه، واللقب الثاني بـ المسمى الحديث "بريميرليج"، إلا أن الريدز حصد النقاط الثلاث ليصل للنقطة 82 ليتوج رسميا بالبطولة.

مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

وكان سولانكي سجل الهدف الأول لـ توتنهام بالدقيقة 12 من رأسية مميزة، ثم سجل لويس دياز هدف تعادل ليفربول بالدقيقة 17، قبل أن يسجل ماك أليستر هدف ليفربول الثاني بالدقيقة 25 من تصويبة صاروخية، ثم سجل جاكبو هدف ليفربول الثالث بالدقيقة 34 من تصويبة من داخل منطقة الجزاء، فيما جاء الهدف الرابع عن طريق محمد صلاح من تصويبة متقنة، فيما جاء الهدف الخامس عن طريق أودوجي لاعب توتنهام بالخطأ في مرماه.

تشكيل ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

وتواجد محمد صلاح قائد المنتخب الوطني في تشكيل ليفربول الأساسي الذي جاء كالتالي:"

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: فيرجيل فان دايك- إبراهيما كوناتي- أندي روبرتسون- ألكسندر أرنولد.

في خط الوسط: دومينيك سوبسلاي- ماك أليستر- جرافنبيرخ.

في خط الهجوم: لويس دياز- كودي جاكبو- محمد صلاح

تشكيل توتنهام ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: فيكاريو

في خط الدفاع: دجد سبينس، كيفين دانسو، بن دافيز، أودوجي

في خط الوسط: أرشي جراي، بيرغفال، جيمس ماديسون

في خط الهجوم: جونسون، دومينيك سولانكي، ماتياس تيل

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