رئيس مياه القناة يتفقد محطات الصرف الصحى بجنوب بورسعيد (صور)

تفقد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الخميس, يرافقه عدد من القيادات الفنية والتنفيذية عددا من محطات الصرف الصحى بحى الجنوب بمحافظة بورسعيد، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل بالمحطات والاطمئنان على الحالة الفنية والوقوف على المشاكل التى تعوق تشغيل المحطات بكامل طاقتها.

محطة معالجة بورسعيد

حيث تفقد اللواء عبد الحميد عصمت، محطة معالجة ام خلف بطاقة تصميمية 4000 م3/ يوم لخدمة قريتى الكاب وام خلف، حيث شملت الزيارة تفقد جميع مكونات المحطة لمتابعة أعمال التشغيل النهائية وفقا للمعايير والمواصفات والتأكد من عمل المحطة بكامل طاقتها لتحسين مستوى الخدمة بالمناطق المخدومة.



جانب من الجولة،فيتو

تفقد منحدرات الرفع

كما شملت الجولة التفقدية رافع صرف صحى أم خلف والتى تبلغ طاقته التصميمية 7000 م٣/ يوم لخدمة قريتى الكاب وأم خلف، وتفقد محطة معالجة الرضوان والتي تعمل بطاقة تصميمية 600 م٣/ يوم وتخدم قرية الرضوان المناطق المجاورة.

جانب من الجولة،فيتو

كما تفقد اللواء عبد الحميد عصمت، مكونات المحطة، وأشار إلى ضرورة التطهير المستمر لبيارات الطلمبات بالمحطة وازالة الرواسب العالقة بها للحفاظ على عمل الطلمبات بكامل طاقتها وبكفاءة عالية، موجها بأهمية الالتزام بتعليمات التشغيل القياسية واتخاذ كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية في التعامل مع مختلف مكونات المحطة، وإجراء كافة عمليات الصيانة الدورية لجميع مكونات المحطة للحفاظ على أصول الشركة ورفع كفاءتها والاستفادة منها بالصورة المثلى لضمان استدامة تقديم خدمة الصرف الصحى المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

جانب من الجولة،فيتو

كما التقى اللواء عبد الحميد عصمت، عددا من الأهالى بحى الجنوب لقياس جودة الخدمات المقدمة فى مجال مياه الشرب ومدى انتظام وصول المياه بالضغوط والجودة المطلوبة وكذا خدمات الصرف الصحى.

جانب من الجولة،فيتو

جاءت جولة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة للتأكيد على انتظام العمل والالتزام بكافة معايير التشغيل والصيانة بجميع المحطات وذلك فى إطار حرص الشركة التام على تحسين مستوى الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين بمحافظة بورسعيد.

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