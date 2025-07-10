محافظ الإسماعيلية يستمع لآراء المواطنين حول الخدمات الطبية بمستشفى القصاصين (صور)

زار اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، مستشفى القصاصين التخصصي، حيث اطلع على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

ورافقه خلال الجولة المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، دكتور علي رفعت رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بالاسماعيلية، وعددًا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

تفقد أقسام المستشفى

شملت الجولة تفقد عدد من الأقسام الحيوية بالمستشفى، منها الاستقبال والطوارئ، وحدة الغسيل الكلوي، العناية المركزة، وحدة الحضانات، المعمل، الصيدلية، والعيادات الخارجية. وقد استمع المحافظ إلى شرح مفصل من الدكتور محمد حامد، مدير المستشفى، حول مؤشرات الأداء ومعدلات تقديم الخدمات، حيث أشار إلى أن المستشفى قدمت أكثر من ٤٥٠ ألف خدمة طبية حتى الآن، بما في ذلك حوالي ١٣٥ ألف خدمة طوارئ و٢٨ ألف جلسة غسيل كلوي، بالإضافة إلى نحو ٣.٤٠٠ عملية جراحية.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

حصول المستشفى على الاعتماد

تجدر الإشارة إلى أن مستشفى القصاصين قد حصلت على اعتماد (GAHAR) المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا، مما يعكس التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الجودة.



وخلال جولته، حرص المحافظ على الاستماع إلى آراء المرضى والمترددين حول مستوى الخدمات المقدمة، كما التقى بالفرق الطبية والتمريضية والإدارية، معبرًا عن تقديره للجهود المخلصة التي يبذلونها في خدمة المرضى.

جانب من الجولة، فيتو

وتقدم مستشفى القصاصين التخصصى العديد من الحزم الطبية والعلاجية للمرضى فى مختلف التخصصات وأبرزها «الباطنة، الجراحة العامة، العظام، النساء والتوليد، الأطفال، الأوعية الدموية، الكُلى، التخدير»، وذلك على يد نخبة من أمهر الأطباء والاستشاريين والأخصائيين والفنيين لضمان تقديم الخدمات الطبية المتميزة طبقًا لمعايير الجودة العالمية.

إلى جانب خدمات الأشعة والمعامل والعيادات الخارجية والطوارئ والغسيل الكلوي والحضانات بالاضافة للخدمات بالقسم الداخلي والعناية المركزة، وفقًا لأحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية الدولية.



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