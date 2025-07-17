وزيرة التنمية المحلية: بحث مشروع تطوير مدينة رشيد بالتعاون مع اليونسكو

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن قيام وفد من الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) بزيارة إلى محافظة البحيرة ولقاء الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، لبحث مشروع تطوير المسارات والفراغات العامة بشوارع وسط مدينة رشيد، والتعامل الحضاري مع التواجدات العشوائية المحيطة بالمناطق الأثرية، بما يضمن الحفاظ على الطابع التاريخي ويعزز من فرص الجذب السياحي.

وخلال لقاء وفد الوزارة والأمم المتحدة مع محافظ البحيرة تم استعراض عرض متكامل لتفاصيل المشروع، وتنظيم ورشة عمل تشاركية بحضور ممثلي الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة، والاستشاري المنفذ، إضافةً إلى ممثلي المجتمع المحلي وأصحاب المصلحة داخل منطقة الدراسة بمدينة رشيد لمناقشة آليات التنفيذ والتحديات، وطرح البدائل التصميمية المناسبة.

واستهدفت الورشة إلى دفع عملية التطوير قدمًا، ومناقشة التصاميم المقترحة، والاستماع إلى الملاحظات المجتمعية لضمان تحقيق مشروع يلبّي الطموحات ويلائم طبيعة المدينة الأثرية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض على الاهتمام الذى توليه الحكومة بمدينة رشيد باعتبارها إحدى أهم المدن التاريخية، والتي تزخر بالعديد من المعالم الآثرية الفريدة، والتي تعكس الطراز المعماري المميز، لافتة إلى أهمية مشروع تطوير المسارات والفراغات العامة بشوارع مدينة رشيد، لإحداث نقلة نوعية في تصميم وتنظيم الفراغات والمناطق العامة، بما يعزز من القيمة الثقافية والمعمارية للمدينة نظرًا لاحتوائها على عدد كبير من المباني التراثية ويساهم فى تأهيل المعالم السياحية ودمجها في منظومة تنمية حضرية شاملة.

وشهدت الزيارة عقد لقاءات مع عدد من ممثلين عن المجتمع المحلي، للاستماع إلى آرائهم واحتياجاتهم، ومناقشة المقترحات وتوزيع النماذج التوضيحية للمشروع، مع إستعراض شامل للتحسينات والتدخلات المقترحة.

وأشارت د.جاكلين عازر خلال لقاءها وفد الوزارة والأمم المتحدة إلى أن المحافظة بدأت بالفعل في تنفيذ مشروع تطوير شامل لمدينة رشيد، بهدف تعظيم الاستفادة من مقوماتها الأثرية والتاريخية، وتحويلها إلى متحف مفتوح يعكس عراقة الحضارة المصرية ويجذب الزوار من داخل مصر وخارجها.

تطوير مدينة رشيد

كما أشادت محافظ البحيرة، بالجهود المبذولة لتطوير التواجدات العشوائية بمدينة رشيد، خاصةً بالمناطق المحيطة بالمواقع الأثرية، بما يسهم في استعادة المظهر الحضاري للمدينة، ويعزز من قدرتها على جذب السياحة والإستثمار.

جاء ذلك بحضور كلًا من المهندس علاء الدين عبدالفتاح مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط والتنمية العمرانية، والمهندسة زيزي كامل رئيس الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية، والمهندس طاهر محمود بوزارة التنمية المحلية، الدكتور أحمد الضرغامي مدير برنامج التغيرات المناخية بموئل الأمم المتحدة، المهندس محمد صالحين استشاري بالأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، المهندسة هبة سعيد – مهندسة تصميم، ومن محافظة البحيرة كل من اللواء حسن موافي السكرتير العام للمحافظة ود.رشا فوزي مساعد المحافظ للشؤون الصحية والمبادرات، اللواء ياسر الدميني رئيس مركز ومدينة رشيد، المهندسة هبة عطية مدير المكتب الهندسي بديوان عام المحافظة.

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