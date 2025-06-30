الإثنين 30 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

منال عوض: توافر أراض لبناء مساكن لمستأجري الإيجار القديم

منال عوض، فيتو
منال عوض، فيتو
ads

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، توافر قطع أراضي بمساحات مختلفة في جميع محافظات الجمهورية وذلك من الأراضي المستردة لدي المحافظات من خلال تنفيذ القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ وتلك الأراضي هي أراضي فضاء وتصلح لجميع الأغراض وفي حوذة المحافظات.

النواب يغلق مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ ويستأنف غدا

تباين برلماني حول طرد المستأجرين وتوفير المسكن البديل بمناقشات الإيجار القديم


وجاء ذلك ردًا على تساؤلات عدد من أعضاء مجلس النواب في الجلسة العامة اليوم خلال مناقشة مشروع القانون الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر حوّل مدى توافر اراضى بالمحافظات تصلح لإقامة سكن للمواطنين. 

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه سيتم توفير بيان واضح ومدقق من وزارة التنمية المحلية بعدد ومساحات الأراضي المتواجدة في كل محافظة وسيتم تسليمه غدًا إلى مجلس النواب، كما سيتم كذلك التنسيق بين الوزارة وجهات الولاية الأخرى الموجودة في المحافظات مثل الإصلاح الزراعي والأوقاف لإمكانية توفير أراضي ولاية تلك الجهات والتي تصلح لاقامة مشروعات  سكنية عليها خاصة في المحافظات التي لا يوجد بها ظهير صحراوي.  

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الدولة المصرية والحكومة لن تتخلى عن سكان الإيجار القديم عند تطبيق القانون، لاسيما وأن الدولة لها تجارب سابقة في القضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة لسكان المناطق الخطرة وغير الآمنة بالمحافظات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإيجار القديم أعضاء مجلس النواب الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية القضاء على العشوائيات مستأجري الإيجار القديم منال عوض وزيرة التنمية المحلية مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم

مواد متعلقة

نائب عن تعديل قانون الإيجار القديم: الحكومة تلعب بالنار

الأكثر قراءة

رئيس النواب يحرج الحكومة خلال جلسة مناقشة الإيجار القديم (تفاصيل)

بعد عقد زيزو أبو 5 ملايين جنيه، "فيتو" تكشف قيمة تعاقد تريزيجيه مع الأهلي (انفراد)

أبوس أيدك يا بابا سيبوني، أب يضرب ابنه بوحشية يثير الغضب والشرطة تتدخل (فيديو)

نائب لـ الحكومة: "كرسي الوزارة زي كرسي الحلاقين" وتعديل الإيجار القديم عقاب اجتماعي

وكيلا النواب: هدفنا خروج تعديل متوازن لقانون الإيجار القديم

منال عوض: توافر أراض لبناء مساكن لمستأجري الإيجار القديم

نائب عن تعديل قانون الإيجار القديم: الحكومة تلعب بالنار

"الداخلية" تكشف ملابسات فيديو اعتداء أب وأم على طفلهما بالعاشر من رمضان

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

من هو القائد أبو عمر السوري، "أسطورة الظل وصانع النخبة" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، معلومات عن سورة المسد وأسماؤها وسبب نزولها

حكم الدعاء يوم عاشوراء وفضله، وهل هو مستجاب؟

تفسير حلم أكل الفراخ في المنام وعلاقته بسفر قريب وزيادة فى الرزق

المزيد
الجريدة الرسمية