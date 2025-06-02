منال عوض: مستمرون في جهود تحسين إجراءات تراخيص المحال العامة

نظمت وزارة التنمية المحلية ورشة عمل مكثفة لمدة 3 أيام بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، بمشاركة 900 من الكوادر المحلية من مختلف المحافظات، من بينهم مديرو الإدارات الهندسية والتنظيم والمراكز التكنولوجية على مستوي المحافظات، ومسئولو ملف المحال العامة ومديرو مراكز إصدار تراخيص المحال العامة وممثلون من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئة سلامة الغذاء ومسئولي منظومة التراخيص بوزارة التخطيط لمتابعة التحديثات الجديدة في المنظومة، حيث تم شرح بعض الإجراءات والتسهيلات التي تم اتخاذها مؤخرًا والرد على الاستفسارات التي تواجه العاملين على المنظومة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، للأمانة الفنية للجنة العليا لمنظومة تراخيص المحال العامة بالوزارة بعقد ورش عمل مكثفة مع الكوادر والقيادات المحلية المعنية بتنفيذ المنظومة والمرور الميدانى على المحافظات لمتابعة الموقف التنفيذي للمنظومة على أرض الواقع.

شارك في انطلاق ورشة العمل الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والمشرف على مركز سقارة، وبحضور اللواء مجدى الأبرق رئيس الأمانة الفنية ومقرر اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والمستشار وليد البوشى المستشار القانونى لوزيرة التنمية المحلية وعضو اللجنة العليا والأمانة الفنية والدكتور محمود برغوت رئيس الإدارة المركزية للتدريب بسقارة والعميد محمد عبدالعزيز المدير الإدارى بسقارة والدكتور أحمد فؤاد عضو اللجنة العليا والأمانة الفنية والمهندس محمد عبدالمنعم مدير الدعم الفني وإدارة الخدمات لمشروع المحليات بوزارة التخطيط وعبدالحميد طنطاوي مدير وحدات جهاز المشروعات على مستوي الجمهورية وسيد البدرى مدير مكون تحسين الخدمات والموارد الذاتية.

تحسين إجراءات تراخيص المحال العامة في مختلف المحافظات

ومن جانبها، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الاهتمام الذى توليه الوزارة لتحسين إجراءات تراخيص المحال العامة في مختلف المحافظات والتيسير على المواطنين من أصحاب المحال للحصول على الخدمة بشكل أفضل وأسرع في إطار التنسيق الجاري بين الوزارة وكافة الوزارات والجهات المرتبطة بالمنظومة.

وأضافت د. منال عوض أن هذه الورشة تأتى في إطار استكمال جهود اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة لتبسيط الإجراءات الخاصة بتراخيص المحال التجارية والأنشطة المختلفة وتوحيدها على مستوى الجمهورية ودعم جهود التحول الرقمي وتسهيل الحصول على الخدمات، من خلال منظومة المحال العامة الإلكترونية، وكذا تحقيق التكامل والربط بين إدارات التنظيم التابعة للإدارات الهندسية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها إلكترونيًا على منظومة التراخيص، بما يساهم في سرعة تقديم الإفادات المطلوبة وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الورشة هدفت كذلك إلى رفع كفاءة العاملين بالإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية ومراكز إصدار التراخيص وتسريع الردود التنظيمية على طلبات التراخيص وتمكين منظومة رقمية موحدة وتيسير الإجراءات وتقليل التكاليف على المواطن ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الاستثمار.

أفضل الممارسات لتقليص زمن الخدمة

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن فعاليات ورشة العمل تضمنت تدريبًا عمليًا على المنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص المحال العامة، مع شرح تفصيلي للاشتراطات الفنية والتنظيمية الحديثة، وأفضل الممارسات لتقليص زمن الخدمة ومحاضرات تطبيقية وجلسات نقاش تفاعلي، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال المحلية وتحفيز الاستثمار، كما تناولت الجلسات الحوارية أهمية توحيد الإجراءات على مستوى الجمهورية، بما يتماشى مع توصيات اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

ووجهت د. منال عوض القيادات التنفيذية ومسئولى ملف المحال العام بالمرور الميدانى على أصحاب المحال لتشجيعهم على التقدم للمنظومة الجديدة للمحال العامة بمراكز التراخيص في المراكز التكنولوجية لتقنين أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات المقدمة بما يساهم فى دعم الاقتصاد الوطني ودمج القطاع الغير رسمي في القطاع الرسمي للدولة.

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