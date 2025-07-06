الأحد 06 يوليو 2025
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أخبار مصر

منال عوض تبحث مع وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تطورات منظومة التصالح

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأحد، مع النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تعقدها وزيرة التنمية المحلية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء اللجان البرلمانية المختلفة لمتابعة ملفات عمل الوزارة.

13 مركزا تقدم 186 خدمة محلية للمواطنين، منال عوض تتابع العمل بمنظومة المراكز التكنولوجية

منال عوض: تقديم كل الدعم للمحافظات لتنمية الاقتصاد المحلي

 

وخلال اللقاء أكدت د.منال عوض أهمية الدور الذي تقوم به لجنة الإدارة المحلية والتنسيق الذي يتم بين الجانبين لبحث مطالب المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية والعمل على حلها بالتنسيق مع المحافظين.

وأشاد النائب محمد الحسيني بالجهود التي تقوم بها وزيرة التنمية المحلية في مختلف الملفات الخدمية التي تهم المواطنين والطفرة النوعية التي شهدتها الوزارة منذ توليها المسؤولية.

 

مناقشة مشروعات البنية التحتية بالجيزة

 

وتطرق اللقاء إلى مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بمنظومة العمل المحلي بالمحافظات والتيسيرات والتسهيلات المقدمة للمواطنين من الإدارة المحلية في المراكز والأحياء فيما يخص في الملفات اليومية التي تهم المواطنين، كما تم مناقشة بعض الخدمات الخاصة التي تمس حياة مواطني محافظة الجيزة وبصفة خاصة مشروعات البنية التحتية والرصف ومنظومة التصالح على بعض مخالفات البناء وعدد من الملفات الأخرى التي تهم أبناء الجيزة وتوفير بعض الخدمات الأساسية لهم.

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الإدارة المحلية بمجلس النواب اعضاء مجلسي النواب والشيوخ الإدارة المحلية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية النائب محمد الحسينى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

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