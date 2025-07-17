جرائم نازية، أول تعليق من حماس على استشهاد الأسير سمير الرفاعي

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”إن استشهاد الأسير سمير محمد يوسف الرفاعي (53 عامًا) من بلدة رمانة بمحافظة جنين بعد أيام من اعتقاله، يكشف ما يتعرض لها أسرانا في سجون الاحتلال من جرائم نازية يندى لها جبين الإنسانية.

جريمة حرب مكتملة الأركان

وقالت الحركة في بيان لها: “إننا إذ ننعى شهيد الحركة الأسيرة الشهيد سمير الرفاعي، لنؤكد أن ما يتعرض له أسرانا من تعذيب وتنكيل هو جريمة حرب مكتملة الأركان، تنتهك كل المواثيق الدولية والإنسانية، وتجسّد سياسة حكومة الاحتلال المتطرفة في قتل الأسرى عبر الإعدام البطيء”.

الانتهاكات بحق الأسرى

وأضافت: “نحذر من استمرار هذه الانتهاكات بحق الأسرى، ونؤكد أن شعبنا ومقاومتنا باقون على العهد مع أسرانا الأحرار، الذين لن تنكسر إرادتهم أمام بطش الاحتلال، ولن يتزعزع يقينهم بأن حريتهم قريبة وآتية لا محالة”.

وتابعت حماس بيانها قائلة: “ندعو كافة المؤسسات الإنسانية والحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتها، والتحرك العاجل للضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحق الأسرى”.

تصعيد المقاومة والمواجهة مع الاحتلال

وقالت الحركة: “نهيب بجماهير شعبنا في الضفة الغربية لتصعيد المقاومة والمواجهة مع الاحتلال وعصابات مستوطنيه في كافة نقاط التماس والإسناد دعمًا للأسرى ودفاعا عن مقدساتنا وعن شعبنا وحقوقه العادلة”.

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