قنصل فلسطين يشاهد العرض الأردني "يافا والباب الأزرق" في مهرجان المسرح

شهد السفير وفيق أبو سيدو القنصل العام لدولة فلسطين في الإسكندرية العرض الأردني "يافا والباب الأزرق" التابع لجامعة عمان الأهلية وذلك مساء أمس على المسرح الصغير بمكتبة الإسكندرية والعرض مشارك ضمن محور العروض القصيرة في الدورة الثامنة عشر من مهرجان قسم المسرح الدولي للأقسام والمعاهد المتخصصة، الذي ينظمه قسم المسرح بكلية الآداب، ويقام تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، وتحمل هذه الدورة اسم الفنان فتحي عبد الوهاب، وتقام الفعاليات خلال الفترة من 10 إلى 15 يوليو الجاري.

ينطلق محور العرض من عبارة "جدي شو سرها الباب الأريق القديم؟"، وتجيب المسرحية بان ليس مجـرد باب ازرق قديم إنما يحلـق بنا لياخذنا برحلة إلى عالم سـحري مليء بالحكايات والأحلام على ارض يافا، لتروي لنا حكاية الجـد الذي گان يعيش في قرية كفر عانا بمدينة يافا، حيث يصف لحفيدتـه شـوقه وحنينه لأرض يافا وبحر يافا وانتمانه للوطن، إذ تقدم المسرحية القصة باسلوب معاصر مـن أداء تمثيلي للعرائـس واداء، صوتـي وغنائـي وهي مسرحية عائلية تناسب جميع الفئـات العمرية.

يضم فريق العمل الممثلون خليل مصطفى (الجد»، رشا حداد (يافا)، تحريك عرائس: عبد الحميد حسني- د. رضا حسنين - محمد لبيب، تصميم استعراضات: سميرنصري، الاستعراضات الفلسطينية فرقة وطن للفنون، إعداد: د. جمال ياقوت، سينوغرافيا مادونا حنا، تأليف موسيقي: مراد دمريجيان، غناء رشا حداد، تأليف سونيا نمر، إخراج مادونا حنا.

يذكر أن اللجنة العليا للمهرجان تضم نخبة من الأكاديميين والفنانين المتخصصين في مجال المسرح، وهم الدكتور هاني خميس عميد كلية الآداب والرئيس الشرفي للمهرجان، الدكتور هاني أبو الحسن، الدكتور أحمد صقر، الدكتورة منال فودة رئيس المهرجان، الدكتور جمال ياقوت مدير المهرجان والدكتور طارق عبد المنعم.

وأشار تامر طه رئيس المركز الصحفي للمهرجان إلي أن هذه الدورة من المهرجان تعد أول دورة دولية تنطلق فيها فعاليات المهرجان نحو العالمية، بمشاركة فرق من دول عربية وأجنبية من إيطاليا، اسبانيا، اليونان، الإمارات العربية المتحدة والأردن وتنقسم مسابقات دورة هذا العام لمحورين ( العروض الطويلة والعروض القصيرة )، وتقدم للمشاركة في دورة هذا العام 105 عرض مسرحي من داخل مصر وخارجها في محور العروض الطويلة تم اختيار 10 عروض منهم للمشاركة، و65 عرض في محور العروض القصيرة تم اختيار 11 عرض منهم للمشاركة.

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