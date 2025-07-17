الأجهزة الرقابية تبحث لغز توثيق عقد زيزو في الزمالك بـ30 مليون جنيه والأهلي بـ5 ملايين فقط

في القضية التي فجرتها (فيتو) خلال الأيام الماضية بشأن تلاعب الأندية في عقود لاعبيها هربا من دفع الرسوم المستحقة لاتحاد الكرة في نسبة الـ 4% وكذلك ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ 14 % من إجمالي العقد. بدأت الأجهزة الرقابية تراجع العقود التي قدمتها الأندية للتوثيق في اتحاد الكرة بحثا عن حق الدولة.

(فيتو) أكدت أن عقد زيزو الذي قدمته إدارة النادي الأهلي لاتحاد الكرة بقيمة 5 مليون جنيه ونفس الأمر بالنسبة لمحمود حسن تريزيجيه وكذلك اللاعب المحترف محمد علي بن رمضان بـ100 ألف دولار أي ما يعادل الـ 5 مليون جنيه.

اكتشفت الجهات الرقابية أن هناك لغز في الأمر خاصة وأن عقد زيزو مع ناديه السابق الزمالك كان بـ 30 مليون جنيه، فكيف يكون عقده مع الأهلي بـ 5 مليون جنيه فقط، وعلى هذا بدأت تلك الجهات في مخاطبة النادي الأهلي للاستفسار عن هذا اللغز الذي حير الجميع.

الأمر لم يكن قاصرا على النادي الأهلي وحده بل طال العديد من الأندية خاصة أصحاب القيم الكبيرة مثل بيراميدز والزمالك والمصري وسيراميكا للكشف عن حقيقة العقود المقدمة والتي لا تتناسب قيمتها مع قيمة اللاعب السوقية.

الفحوصات كشفت الكثير من الألغاز في العقود التي تبرمها الأندية وبدأت أحاديث تدور حول النية في اتجاه اتحاد الكرة إلى أن يصاحب عقود اللاعبين قرارات مجلس إدارات الأندية حتى تكون القيم حقيقيه وبعيدا عن التلاعب.

وتؤكد (فيتو) أن الأمر لن يمر مرور الكرام وستكون هناك نتائج للتحقيقات التي تتم حاليا في مراجعة عقود الأندية مع اللاعبين بحثا عن حقوق الدولة في الضرائب بعد أن تأكد الجميع أن الأندية هي من تتحمل الضرائب عن اللاعبين ورغم ذلك تتقاعس عن توريدها لخزينة الدولة.

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