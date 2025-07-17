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ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس17-7-2025 بالفيوم

دواجن، فيتو
دواجن، فيتو

 سجلت أسواق الفيوم، ارتفاعا مفاجئا في  أسعار الفراخ  البيضاء، إنتاج المزارع، اليوم الخميس، وتراوحت الأسعار ما بين  75 و85 جنيها للكيلو فراخ بيضاء، بينما تراوحت أسعارالفراخ البيضاء تربية بيتي  ما بين 70 و75 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات ما بين 70 و75 جنيها للكيلو، أما الفراخ البيضاء الحشو فقد بلغ سعر الواحدة 90 جنيها.

وتراوحت أسعار الفراخ البلدى ما بين 100 و120 جنيها،  وأسعار البط المولر ما بين 85، و95 جنيها للكيلو، والبط المولى تربية بيتي 85 جنيها، والبط الفرنساوي الأبيض ما بين 80  و85 جنيها، والبط البلدي هجين ما بين  120 و130 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 135 إلى 140 جنيها، وسعر كيلو الأرنب البلدي 100 جنيه، والبط المسكوفي 150 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 160 و180 جنيها.

 

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

أما اسعار مشتقات الدواجن فقد بلغ  سعر كيلو البانيه 190  و200 جنيه وفي السوبر ماركت 210 جنيهات،  وكيلو الأوراك ما بين 80 و85 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 85 جنيها، كيلو صدور بالعظم 135 جنيها، كيلو الدبابيس135  جنبها، كيلو شيش طاووق 160 جنيها، كيلو حمام كداب 115 جنيها،  كيلو الدبابيس 110 جنيهات، كيلو كبدة صافى 115  جنيها، كيلو بانيه استربس صوابع 195 جنيها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 195 جنيها، كيلو شاورما ديبورية 100 جنيه، كيلو بانيه مخلى صدور سليمة 195 جنيها، كيلو الأجنحة 60 جنيها، كيلو الهياكل 45 جنيها.

 

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الرابعة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، وتطبق اسعار المبادرة يوم الخميس من كل اسبوع، ويصل سعر الكيلو الي 340 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي ابشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي ابشواي الفيوم.

ارتفاع جديد في أسعار الفراخ اليوم الخميس 17 يوليو 2025

أخبار الاقتصاد اليوم.. ارتفاع سعر الفراخ البيضاء..استقرار الذهب والدولار.. وقفزة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخري تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز علي حدة، فالقري التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القري.

 

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