الخميس 17 يوليو 2025
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تطوير كوبري دمياط المعدني بوسط المدينة (صور)

كوبري دمياط المعدني
كوبري دمياط المعدني يتحول إلى تحفة مضيئة على النيل

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بتطوير كوبري دمياط المعدني

كوبري دمياط المعدني يتحول إلى تحفة مضيئة على النيل بجهود محلية خالصة
كوبري دمياط المعدني يتحول إلى تحفة مضيئة على النيل بجهود محلية خالصة

جهود محلية لتطوير كوبري دمياط

وقاد سمير عتريس، رئيس المدينة، وبمتابعة ميدانية من نائبه علي البيومي، أعمال التطوير التي شملت تركيب وحدات إضاءة حديثة ذات طابع جمالي يعكس رونق الكوبري ويُبرز ملامحه المعمارية على سطح نهر النيل.

وتحول الكوبري إلى أيقونة ليلية مضيئة تتناغم مع امتداد شارع الكورنيش، لتصنع لوحة بصرية مبهرة تضفي على المدينة طابعًا حضاريًا مميزا، وتعزز من جاذبيتها كواجهة نيلية ساحرة تربط بين ضفتي دمياط وتخدم حركة المرور والتنقل.

ضمن خطة لتجميل المدينة وتعزيز المشاركة المجتمعية

ويأتي هذا التطوير ضمن خطة الوحدة المحلية للارتقاء بالمرافق والخدمات داخل المدينة، مع التركيز على تحسين القيم الجمالية والبصرية للمواقع الحيوية، في إطار توجه الدولة لدعم المبادرات المحلية وتحفيز روح العمل المجتمعي والتطوعي في تنمية وتجميل المدن.

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