الخميس 17 يوليو 2025
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محافظات

حملات مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بشوارع دمياط

حملات مكثفة لإزالة
حملات مكثفة لإزالة الإشغالات من الشوارع الحيوية

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، برئاسة سمير عتريس عبدالله، جهودها المكثفة لإزالة الإشغالات من الشوارع الحيوية، في إطار توجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بضرورة مواجهة التعديات على حرم الطريق العام وتحقيق الانضباط المروري بشوارع المدينة.

حملة موسعة في حي ثاني وثالث


نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة استهدفت عددًا من شوارع حي ثاني وثالث بمدينة دمياط، بهدف مواجهة كافة أشكال الإشغالات الثابتة والمتحركة التي تعوق حركة السير وتتسبب في ازدحام مروري خانق.

 

حملات مكثفة لإزالة الإشغالات من الشوارع الحيوية
حملات مكثفة لإزالة الإشغالات من الشوارع الحيوية

 

 

إزالة تعديات المحال التجارية

أسفرت الحملة عن إزالة عدد من المخالفات والتعديات التي قام بها بعض أصحاب المحال التجارية، حيث تم التعامل الفوري معها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

تنبيهات مشددة واستمرار المتابعة

وجهت الوحدة المحلية تنبيهات مشددة بعدم التعدي على الرصيف أو الطريق العام، مؤكدة أن الحملات مستمرة بشكل يومي لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع مدينة دمياط.

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