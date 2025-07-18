تفاصيل الحساب اليومي من البنك الأهلي

يتزايد البحث عن تفاصيل الحساب اليومي من بنك الأهلي المصري.

وكشف الموقع الرسمي للبنك الاهلي تفاصيل الحساب للعملاء وهي كالتالي:

الحد الأدنى لفتح الحساب 500 ألف جم

دورية صرف العائد يحتسب ويضاف يوميًا

من 500 ألف وحتى 1 مليون جم 11.75%

أكثر من 1 مليون وحتى 2 مليون جم12.75%

أكثر من 2 مليون وحتى 5 مليون جم13.75%

أكثر من 5 مليون وحتى 10 مليون جم17.25%

أكثر من 10 ملايين جم وحتى 20 مليون جم17.75%

أكثر من 20 مليون جم18.75%

خصائص الحساب

لا يوجد مصاريف شهرية حال نزول الرصيد عن الحد الأدنى لفتح الحساب.

مصاريف فتح الحساب مجانًا.

إمكانية استخراج دفتر شيكات.

إمكانية إصدار بطاقة خصم مباشر.

إمكانية فتح حساب مشترك.

إمكانية الاشتراك في الكشف الإلكتروني للحسابات من خلال خدمة الأهلي نت/الأهلي موبايل للأفراد والاطلاع على كشف الحساب الإلكتروني من خلال الخدمة.



المصاريف:

المصاريف الإدارية للحساب: 400 جم سنويا ( تخصم 100 جم كل 3 شهور)

مصاريف كشف الحساب الورقي: 75 جم للكشف

ومن جانب آخر يتساءل العديد من عملاء البنك الاهلي حول امكانية طلب استعلام ائتماني (I-Score) وتحميله بصيغة (PDF) من خلال الإنترنت البنكي.

وأوضح مسئولو البنك الاهلي أنه بالفعل يمكن ذلك ضمن مجموعة الخدمات التي يتم تقديمها عبر خدمات الاهلي نت.

كما تضم قائمة خدمات الأهلي نت للعملاء الاطلاع على كشوف الحسابات، وسداد البطاقات الائتمانية، والتحويل بين حسابات العميل، والتحويل خارج حسابات العميل بالعملة المحلية.

واجري البنك الأهلي تعديلات فنية لخدمة الأهلي نت/الأهلي موبايل والتي يمكن للعملاء من خلالها إتمام معاملاتهم المصرفية بسهولة وأمان تام.

البنك الأهلي نت

وتتيح تعديلات البنك الاهلي المصري الفنية العديد من الخدمات المصرفية المتطورة من اي مكان وفي أي وقت.

خدمات البنك الأهلي نت

١_الاشتراك الذاتي لخدمة الأهلي نت/الأهلي موبايل للعملاء من الأفراد.

٢_تفعيل تطبيق رموز الأمان (Soft Token) للعملاء من الأفراد.

٣_استخدام المصادقة البيومترية (Face ID – Touch ID) لتسجيل الدخول.

٤_إجراء المعاملات المصرفية عن طريق خدمة الأهلي موبايل للعملاء من الشركات.

٥_تقديم طلب الحصول على بطاقة ائتمان غير مضمنة ومتابعة الطلب للعملاء من الأفراد.

٦_تقديم طلب الحصول على قرض شخصي نقدي/ قرض سيارة غير مضمن ومتابعة الطلب للعملاء من الأفراد.

٧_الاستعلام عن البطاقات المدفوعة مقدما والتحويل من (حساب/بطاقة مدفوعة مقدما) إلى بطاقة مدفوعة مقدما أخرى لذات العميل.

٨_خدمة التحويلات المتعددة (Multiple Transfer) والتي تتيح لكم إمكانية تنفيذ أكثر من تحويل (داخلي/محلي) في خطوة واحدة وبشكل أسرع.

٩_خدمة التحويل لمرة واحدة (بدون إضافة مستفيد).

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