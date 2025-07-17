الخميس 17 يوليو 2025
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السعودية تنفذ حكم الإعدام في مصري قتل أكاديميا جامعيا بالمملكة

السعودية تنفذ حكم
السعودية تنفذ حكم الإعدام في مصري اليوم، فيتو

قامت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس بـ تنفيذ حكم الإعدام بالقتل تعزيرًا على محمود المنتصر أحمد يوسف، المصري الجنسية، حيث أصدرت الوزارة بيانًا بشأن إعدام محمود منتصر، الذي قام بقتل الدكتور عبد الملك بن بكر بن عبد الله قاضي، العالم والمحدث السعودي.

تنفيذ حكم الإعدام قتلًا في مصري

وأشارت وزارة الداخلية السعودية أن القاتل قام بطعن الدكتور عبد الملك بن بكر بالسكين 16 طعنة، والشروع في قتل زوجة المجني عليه عدلة بنت حامد مارديني، بالاعتداء عليها بالضرب والطعن والاستيلاء على مبلغٍ مالي تحت تهديد السلاح الذي أحضره من منزله مستغلًا بذلك كبر سن المجني عليهما وانفرادهما بالمنزل لوحدهما.

 

مقتل الدكتور عبد الملك القاضي، فيتو
مقتل الدكتور عبد الملك القاضي، فيتو


وذكرت وزارة الداخلية السعودية في بيانها، الذي أصدرته، اليوم، بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، "قال الله تعالى: (ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها)، وقال تعالى: (ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين)، وقال تعالى: (والله لا يحب الفساد). وقال تعالى: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم).

قتل عبد الملك بن بكر القاضي والشروع في قتل زوجته

وقالت وزارة الداخلية: إن "محمود المنتصر أحمد يوسف- مصري الجنسية- أقدم على قتل عبدالملك بن بكر بن عبدالله قاضي -سعودي الجنسية- بطعنه بالسكين (16) طعنة، وذلك بالتخطيط المسبق، وتبييت النية بالاعتداء على حرمة منزل المجني عليه والدخول عنوة بدفع الباب بقوة، والشروع في قتل زوجة المجني عليه عدلة بنت حامد مارديني -سعودية الجنسية- بالاعتداء عليها بالضرب والطعن؛ مما تسبب لها بعدة إصابات قاصدًا إزهاق النفس المعصومة، والاستيلاء على مبلغٍ مالي تحت تهديد السلاح الذي أحضره من منزله مستغلًا بذلك كبر سن المجني عليهما وانفرادهما بالمنزل لوحدهما".

مؤلفات الدكتور عبد الملك القاضي، فيتو
مؤلفات الدكتور عبد الملك القاضي، فيتو


وأكد البيان أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقه حكم يقضي بثبوت عملية القتل، وتم الحكم عليه بالقتل تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد تأييده من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.
وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا على محمود المنتصر أحمد يوسف، اليوم الخميس، بالمنطقة الشرقية بالسعودية.
يذكر أن الجريمة وقعت في بداية شهر يونيو الماضي، حيث قام مندوب توصيل بارتكاب جريمة قتل الدكتور عبد الملك قاضي، عالم ومحدث سعودي بارز في الحديث، وكان يشغل منصب أستاذ مشارك في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
 

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