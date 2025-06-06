وسائل إعلام بالمملكة: مصري يقتل أكاديميا سعوديا ويصيب زوجته بغرض السرقة

نقلت وسائل إعلام سعودية أن عاملا مصريا قتل الأكاديمي السعودي عبدالملك قاضي.

وقال شقيق الضحية في مدينة الظهران، أسامة بكر قاضي، إن الجاني قدم إلى منزل شقيقه، مدعيًا أنه مندوب توصيل طلبات واتضح بعد ذلك أنه جاء طلبًا للمال تحت تهديد السلاح، على حد قوله.

وأضاف أن شقيقه لم يبخل عليه حينها بإعطائه المال "غير أن الجاني قاده طمعه ليسدد عدة طعنات لشقيقه، الأمر الذي تسبب في وفاته.. وقام الجاني أيضا بتسديد عدة طعنات لزوجة شقيقه بداعي السرقة، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج وهي الآن بصحة جيدة بعد تقديم الرعاية الطبية لها ولله الحمد".

ونقلت صحيفة سبق تقرير أن "إجراءات الاستدلال كشفت عن وجود تعامل سابق بين الجاني والمجني عليه، وأن دوافع الجريمة تعود لمحاولة السرقة بسبب وجود مطالبات مالية على الجاني في بلده، دفعت به إلى ارتكاب هذه الجريمة البشعة"، وفقا لما ورد ببيان الأمن العام السعودي.

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