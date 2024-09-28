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خارج الحدود

الداخلية السعودية تعلن تنفيذ حكم الإعدام في مصريين، أسماء وتفاصيل

الداخلية السعودية،
الداخلية السعودية، فيتو

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم السبت، تنفيذ حكم الإعدام في مواطنين من أصحاب الجنسية المصرية بتهمة تهريب المخدرات.

 

السعودية تعدم مصريين بتهمة تهريب المخدرات

وحسب صحيفة “سبق” السعودية، أوضحت وزارة الداخلية، أن كلا من هاني أبو القاسم محسن محمد، وسليمان عبيد الله حميد، مصريي الجنسية، عملا على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة، وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانيين المذكورين.

وذكر بيان الداخلية السعودية، أن  التحقيق معهما أسفر عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة  صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما وقتلهما تعزيرًا.

 

تفاصيل الحكم على المصريين بالإعدام فى السعودية

 وأصبح الحكم نهائيًّا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا في السعودية ، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا".

وأشار البيان، إلى "تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجانيين" هاني أبو القاسم وسليمان عبيد الله حميد، اليوم السبت 25/ 3/ 1446هـ  بمنطقة تبوك.

وأكدت الداخلية السعودية، "حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظاما بحق مهرّبيها ومروّجيها؛ لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم".

وحذرت، من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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