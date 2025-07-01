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خارج الحدود

السعودية تعلن تنفيذ حكم القتل حدا في مواطن ذبح 4 أفراد من أسرته أثناء نومهم

السعودية، فيتو
السعودية، فيتو

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، تنفيذ حكم القتل حدا بحق مواطن أقدم على قتل 4 من أفراد أسرته أثناء نومهم، وهم والدته وشقيقته وطفلاها، تنفيذا لأهداف تنظيم إرهابي يؤيده.

 الحربي أقر بارتكاب الجريمة بدافع الانتماء لتنظيم إرهابي

وأوضحت الوزارة أن الجاني محمد بن حامد بن حميد اللهيبي الحربي أقر بارتكاب الجريمة بدافع الانتماء لتنظيم إرهابي، واستهداف أقربائه أثناء نومهم عبر طعنهم بأداة حادة تنفيذا لأفكار متطرفة.

وبعد استكمال الإجراءات الشرعية والقانونية، صدر بحقه حكم القتل حدا، وتم تنفيذ الحكم اليوم.

 

 اعتداء صارخا على النفس البشرية 

وأكدت الداخلية أن هذه الجريمة البشعة تمثل اعتداء صارخا على النفس البشرية وانتهاكا لأمن المجتمع، مشددة على أن المملكة ستتصدى بكل حزم لكل من تسول له نفسه المساس بأمنها واستقرارها أو الانخراط في التنظيمات الإرهابية.

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