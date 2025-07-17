إحالة سائق سيارة دهس شخصا في العمرانية للمحاكمة

أمرت نيابة الجيزة بإحالة سائق سيارة مسرعة دهست شخصا بالعمرانية للمحاكمة، بشأن التهم المنسوبة إليه.

مصرع شخص صدمته سيارة مسرعة بالجيزة

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغا بمصرع شخص صدمته سيارة مسرعة بالعمرانية بمحافظة الجيزة، وعلى الفور انتقل فريق من مباحث شرطة العمرانية، يرافقه سيارات الإسعاف، إلى محل الواقعة للوقوف على ملابسات وظروف الحادث.

بإجراء التحريات، تبين أن شخصا لقي مصرعه إثر اصطدام سيارة مسرعة به أثناء عبوره الطريق، حيث اختلت عجلة القيادة بيد السائق.

وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة المختصة، تم التحفظ على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات اللازمة حيالها.

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