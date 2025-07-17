تجديد حبس تاجر ماشية بتهمة قتل شخص لسرقة أمواله بالجيزة

جدد قاضي معارضات الجيزة، حبس تاجر ماشية، بتهمة قتل شخص لسرقة أمواله في الجيزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة قد أمرت بتشريح جثة المتوفى وإعداد تقرير الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة، كما طالبت باستكمال تحريات المباحث حول الواقعة.

القبض على المتهم بالجيزة

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من كشف غموض اختفاء شخص منذ عدة أشهر، حيث تبين أن تاجر ماشية استدرجه لمزرعة، وأنهى حياته لسرقته، وتخلص من الجثة بدفنها، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد تورط تاجر في قتل شخص للاستيلاء على أمواله.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن المتهم استدرج المجني عليه، واعتدى عليه حتى فارق الحياة، ثم استولى على نقوده وأخفى الجثة بدفنها منذ عدة أشهر، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

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