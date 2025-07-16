الداخلية تكشف حقيقة فيديو متداول بشأن تحرير مخالفة مرورية بالجيزة بدعوى طلب رشوة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله مؤخرًا، تضمن اعتراض أحد المواطنين على قيام أحد أفراد الشرطة بتحرير مخالفة مرورية له دون وجه حق، مدعيًا أن ذلك تم بهدف الضغط عليه للحصول على رشوة.

وبالفحص الدقيق، تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تعود إلى يوم 12 من الشهر الجاري، حيث قام المواطن بإيقاف سيارته في مكان غير مصرح بالانتظار فيه بأحد شوارع محافظة الجيزة.

وعلى الفور، قام أحد أفراد المرور المعينين لخدمة هذا الموقع بتحرير مخالفة مرورية ضده، وفقًا للقانون ودون أي تجاوز.

فيديو متداول بشأن تحرير مخالفة مرورية بالجيزة بدعوى طلب رشوة

وتمكن رجال الشرطة من ضبط المواطن (سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام)، وبمواجهته أقر بقيامه بتصوير الفيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيًا – على خلاف الحقيقة – أن المخالفة حُررت كوسيلة ضغط لطلب رشوة، وذلك بهدف إلغاء المخالفة.

وأكدت وزارة الداخلية أنها لن تتهاون مع أي محاولات لتضليل الرأي العام أو الإساءة إلى جهاز الشرطة، وأنها مستمرة في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في نشر معلومات مغلوطة تمس الأمن أو النظام العام.

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