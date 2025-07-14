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حوادث

المعمل الجنائي يعاين آثار حريق اندلع داخل مستشفى بالعمرانية

إطفاء حريق
إطفاء حريق

أمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي، للتعرف على سبب حريق داخل مدخل عيادة الجلدية بمستشفى الصدر فى العمرانية، للوقوف على ملابسات وحصر التلفيات. 

 

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب فى كمية من المخلفات أعلى تندة داخل مدخل عيادة الجلدية بمستشفى الصدر فى العمرانية، بدون وقوع إصابات.

 

اندلاع حريق داخل مستشفي

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحد المستشفيات بالعمرانية، وتم الدفع بسيارتى إطفاء، وتم فرض كردون أمنى لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق، وتستمع جهات التحقيق لأقوال شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث. 

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