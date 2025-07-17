"التنمية الثقافية" يشارك بـ3 عروض في المهرجان القومي للمسرح

يشارك قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي في الدورة السابعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري الذي تبدأ فعالياته خلال الفترة من 20 يوليو حتى 6 أغسطس، بثلاثة عروض مسرحية من إنتاجه، تُقدَّم عبر مركزي الإبداع الفني بالقاهرة والإسكندرية، تأكيدًا لدور الصندوق في رعاية المواهب الشابة ودعم الحركة المسرحية المعاصرة.

عروض صندوق التنمية الثقافية

حيث يشارك عرض "حواديت" الذي يقدّمه مركز الإبداع الفني بالقاهرة، من صياغة وإخراج خالد جلال، ضمن مشروع تخرج الدفعة الثالثة لقسم التمثيل – دفعة "علي فايز" بـاستوديو المواهب، ويجسد العرض نموذجًا لمسار تدريبي احترافي أسسه الصندوق لإعداد جيل جديد من الممثلين عبر تجربة مسرحية متكاملة.

ويشارك مركز الحرية للإبداع الفني بالإسكندرية بعرض "ليالينا.. تاهت بينا"، مشروع تخرج الدفعة العاشرة من استوديو الممثل، عن نصي "القطة العميا" لـسامح عثمان و"آخر السور" لـمؤمن عبده. ويعكس العرض اهتمام الصندوق بتطوير أدوات الخريجين في مختلف جوانب العمل المسرحي، من التمثيل إلى الإخراج والسينوغرافيا، ضمن رؤية فنية جماعية..العرض إخراج محمد مرسي إبراهيم.

أما العرض الثالث فهو "الخطة المثالية"، الحائز على جائزة أفضل عرض بلجنة المشاهدة ضمن مهرجان نجوم المسرح الجامعي، العرض من تأليف محمد السوري عن نص لـداريو فو، وإخراج محمد ناصر، الذي قام أيضًا بإعداد الموسيقى، في تعاون يجمع بين الكتابة والإخراج والموسيقى بشكل متناغم.

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