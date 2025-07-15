التنمية الثقافية يحيي ذكرى أسمهان بقصر الأمير بشتاك غدًا

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعمارى حمدى السطوحى، حفلا جديدا لفرقة "الفن الأصيل" بقيادة المايسترو جمال زكى، وذلك في الثامنة مساء غد الأربعاء الموافق 16 يوليو بمركز إبداع قصر الأمير بشتاك بيت الغناء العربى بشارع المعز.

الحفل يقام في ذكرى رحيل الفنانة اسمهان، بالتعاون مع جمعية محبى الموسيقار فريد الأطرش برئاسة عادل السيد.

وتنتمى أسمهان لعائلة الأطرش إحدى أكبر العائلات فى سوريا، وهى شقيقة الفنان فريد الأطرش، موهبتها الغنائية ظهرت منذ الطفولة، حيث كانت تغنى فى البيت والمدرسة مرددة أغانى أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب.

قدمت أسمهان عددا من الأغنيات المعروفة خلال مسيرتها الغنائية مثل "عاهدنى يا قلبي"، "عذابى فى هواك"، "هديتك قلبي"، "غير مجد فى ملتى واعتقادي"، "نار فؤادي"، "محلاها عيشة الفلاح"، "مجنون ليلى"، "يا لعينيك"، "ياطيور"، "اسقنيها"، "كلمة يا نور العين"، "كنت الأماني"، "عليك صلاة الله وسلامه"، "كان لى أمل"، "إيدى فى إيدك"، "الشمس غابت أنوارها"، بالإضافة إلى بطولة فيلم "انتصار الشباب".

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