"الخطة المثالية" أحسن عروضه، مواسم نجوم المسرح يختتم فعالياته

اختتمت فعاليات الدورة السابعة من "مواسم نجوم المسرح الجامعي" الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة بعنوان “عودة الروح”.

حيث قام المعماري حمدى السطوحى مساعد وزير الثقافة ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والمخرج الكبير خالد جلال رئيس ومؤسس المهرجان ورئيس قطاع المسرح بتوزيع الجوائز على الفائزين في الحفل الذي أقيم مساء اليوم الاثنين بمركز الهناجر للفنون وتكريم مجموعة من المسرحيين من خريجي المسرح الجامعي، وأصبح لهم تواجد مهم على الساحة الفنية وهم:

المخرج الدكتور أسامة رؤوف، الفنان والمخرج تامر كرم، المخرج محمد عبد الخالق، الفنان تامر نبيل، الفنان والمطرب أمير صلاح الدين والمخرج الكبير ناصر عبد المنعم.

كما تم تكريم اسم النجم الراحل سليمان عيد وتسلم عنه التكريم أبنه، وتكريم اسم الطالب يوسف خطاب وهو أحد المشاركين في الدورات السابقة للمهرجان وسبق أن حصل على جائزة افضل ممثل دور تانى خلال الدورة الخامسة.

وفي كلمته، عبر المخرج خالد جلال عن سعادته بالمشاركة الكبيرة والحراك المسرحي والفني بشكل عام والذي يعبر عن روح الشباب، وهو ما تم تطبيقه في مسرح مركز الإبداع الفني، ونتجت عنه أسماء لا حصر لها لمعت في سماء الإبداع، وفرضت اسمها على الساحة الفنية.

وأكد جلال على أن "مواسم نجوم المسرح الجامعي" التي بلغت هذا العام دورتها السابعة، إنما هي مرآة للحراك المسرحي الجامعي، نسلط عليه الضوء كل عام، ونقيم تجاربه، ونكتشف من خلاله المواهب التي تستحق أن يتم تقديمها إلى المشهد الفني.

كما أشاد المعماري حمدي السطوحي بالدور الهام الذي تلعبه الجامعات المصرية في احتضان المواهب الفنية كفضاء يمنح الحرية التامة للشباب، مضيفًا: “حيث انني دائما ما اؤمن بضرورة القيام بالتمرينات الذهنية والتي دائما تساعد على المتسابق على إيمانه بالفوز، معتبرًا أن مجرد خوض التجربة والتعاون مع المنافسين هو فوز في حد ذاته، ونحن في صندوق التنمية الثقافية نعمل على تسيير الفكر والأنشطة التي يقدمها كل الموهوبين”، مشيرًا أن الفائز الأكبر في هذه المسابقة هو المجتمع الذي يخرج إليه المواهب الفائزة لتنير الفضاء الإبداعي.

كانت لجنة تحكيم المواسم قد منحت شهادات تقدير لكل من:

شريف أشرف عن التأليف الموسيقي ومؤمن وليد لعرض (الصمت المحكم)

سارة جمال عن إخراج عرض (طقوس الإشارات والتحولات)

محمود عبد الشافي ومحمد السورى عن عرض (الخطة المثالية)

نور حسن عن عرض (عطل المحرك)

ميرنا ياسر ومحمد الجمل عن عرض (استدعاء ولي أمر)

جورج جيهام عن عرض (صراخ بلا صوت)

أسامة الطوخي وأيمن ڤيتو عن عرض (إيكوس)

رضوى هاني عن عرض (عائلة وينج فيلد)..

وأسفرت جوائز الدورة السابعة "لمواسم نجوم المسرح" عن الجوائز الاتية: أفضل أزياء محمد شاكر لعرض (طقوس الاشارات والتحولات).

أفضل ديكور مناصفة / باسم وديع وهبه الكومى عن عروض(ايكيوس) و(هم دائما هناك).

وأفضل ممثله مناصفة/ ريموندا نادر وشروق عوض عن عروض (الخطة المثالية) و(عائلة وينج فيلد).

أفضل ممثل مناصفة / زياد وليد ويوسف حسام عن عروض (أكيوس) و(الخطة المثالية). أفضل مخرج / محمد ناصر عن عرض (الخطة المثالية).

وفاز بالمركز الثالث من جوائز العروض " عطل بالمحرك" لجامعة عين شمس

والمركز التانى "الصمت المحكم " جامعه عين شمس

وفاز بالمركز الأول لمسابقة هذا العام عرض "الخطة المثالية" جامعة عين شمس.

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