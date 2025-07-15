في عيدها الـ 32، علاء الدين تُبهج الصغار بمسرحية «صندوق الحكايات» وفن خيال الظل

انطلقت مسرحية «صندوق الحكايات» خلال احتفالية مجلة «علاء الدين» بعيد ميلادها الـ32 بمؤسسة الأهرام، لتأخذ الأطفال في رحلة ساحرة عن قيمة التعاون ومساعدة الآخرين دون انتظار مقابل، وسط أجواء مليئة بالبهجة والضحكات.

العرض الذي قدمته فرقة «ومضة» بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، جاء ليؤكد حضور الفن البصري في تربية الذائقة الفنية لدى الأجيال الجديدة، حيث أبدع المؤلف والمخرج الدكتور نبيل بهجت في تقديم عرض خيال الظل بأسلوب بصري آسر، بمشاركة الفنانين عم صابر شيكو، علي أبوزيد، مصطفى الصباغ، ومحمود سيد.

تفاعل الأطفال على مسرح الأهرام كان لافتًا، حيث تابعت العيون الصغيرة مجريات العرض بشغف، تتسمر في أماكنها مع كل حركة ظل، وكل صوت يحكي حكاية بسيطة وعميقة في آنٍ واحد، محمّلة برسائل عن التعاون والتكاتف دون انتظار مردود.

ومرة جديدة، أثبتت مجلة «علاء الدين» كيف تختار فقراتها بعناية لتخاطب وجدان الأطفال وتزرع فيهم القيم النبيلة عبر الفن والترفيه، في احتفالية تليق بتاريخها الطويل ومسيرتها الثرية مع أجيال من القرّاء الصغار.

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