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ثقافة وفنون

بيت الشعر العربي يستعيد فدوى طوقان في صالون حجازي

أمسية الشاعرة فدوى
أمسية الشاعرة فدوى طوقان، فيتو

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، من خلال بيت الشعر العربي "بيت الست وسيلة" أمسية جديدة من أمسيات صالون الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي، والذي يستعيد هذا الشهر الشاعرة فدوى طوقان شاعرة فلسطين وذلك في الثامنة من مساء الأحد القادم الموافق 13 يوليو.

ويتناول الصالون المسار الإبداعي والإنساني للشاعرة الفلسطينية الراحلة فدوى طوقان (1917–2003)، التي تُعد من أبرز رائدات الشعر العربي الحديث، حيث عبّرت من خلال قصائدها عن قضايا الوطن والمنفى، وجسّدت تجربة المرأة الفلسطينية في وجه الاحتلال والحرمان، برؤية شعرية تجاوزت حدود الظرف السياسي إلى فضاء إنساني أوسع.

يشارك في اللقاء الشاعر عماد غزالي، والناقدة والأكاديمية د. سحر شريف، وتقدّم الشاعرة ابتسام أبو سعدة قراءات مختارة من دواوين فدوى طوقان، فيما يدير الأمسية ويشارك فيها الناقد أحمد حسن عوض.

وأوضح الشاعر سامح محجوب، مدير بيت الشعر العربي، أن تنظيم هذه الفعالية يأتي في إطار خطة متكاملة يتبناها صندوق التنمية الثقافية لإعادة قراءة التجارب الشعرية المؤسسة في الثقافة العربية، مؤكدًا أن استعادة صوت فدوى طوقان في هذا التوقيت يحمل دلالة خاصة، في ظل ما تشهده فلسطين من مآسٍ، وما تحتاجه الأجيال الجديدة من رموز ملهمة تعبر عن القيم الإنسانية والكرامة الوطنية.

جدير بالذكر أن فدوى طوقان بدأت تجربتها الشعرية في ثلاثينيات القرن الماضي بتشجيع من شقيقها الشاعر إبراهيم طوقان، وصدرت لها أعمال بارزة منها: وحدي مع الأيام، أمام الباب المغلق، اللحن الأخير، إلى جانب سيرتها الذاتية التي تُعد من أبرز ما كُتب في هذا النوع الأدبي عربيًا

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