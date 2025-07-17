تطور جديد في اتهام صاحب مكتبة بحرق جثة خليجي وطحن عظامه بإمبابة

جدد قاضي معارضات شمال الجيزة حبس صاحب مكتبة متهم بإنهاء حياة شخص يحمل جنسية إحدى دول الخليج، وإحراق جسده ودفن عظامه، وذلك بعد اختفائه منذ عامين في منطقة إمبابة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

اختفاء خليجي منذ عامين في الجيزة

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا باختفاء شخص خليجي يدعى “عبد الله. ع”، 83 سنة، منذ عامين، وانقطع اتصاله بأهله، وتقدمت أسرة المختفي منذ فترة قصيرة ببلاغ، وشكلت أجهزة الأمن بالجيزة فريق بحث، تولى فحص آخر مشاهدات المتوفى، وتفريغ كاميرات المراقبة، واستدعاء المحيطين به لسماع أقوالهم.

ثم تلقت أسرته اتصالا من شخص وطمأنهم عليه، وأبلغ هذا الشخص الأسرة بعدم رغبة ابنهم في التواصل معهم مرة أخرى.

اختفاء خليجي منذ عامين بإمبابة

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شريك الرجل الخليجي ويدعى “صابر. م”، وألقي القبض عليه واعترف بالتخلص من الضحية.

اعترافات المتهم بقتل الضحية

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية عن الحادث، قائلا أنه اتفق مع الضحية على إقامة مشروع تجاري من خلال الاتجار في الملابس، وطلب منه 100 ألف جنيه، ثم استدرج الضحية لمزرعة في الريف الأوربي بالشيخ زايد، وهشم رأسه باستخدام كوريك، وأشعل النار فى جسده، وطحن ما تبقى من عظامه باستخدام الكوريك ودفنه، لإخفاء ما تبقى من معالم الجريمة.

واعترف المتهم بسرقة 25 ألف جنيه كانت بحوزة الضحية، وتمكنت الشرطة من الوصول لما تبقى من الضحية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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