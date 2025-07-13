جثة في الحديقة وسلاح بجوارها.. ماذا حدث داخل فيلا الشيخ زايد؟

تحقيقات موسعة تجريها نيابة الجيزة لكشف غموض العثور على جثة مهندس بها طلق نارى داخل فيلته بكمبوند شهير فى مدينة الشيخ زايد.

تحقيقات النيابة في الحادث

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

كلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعي بتوقيع الصفة التشريحية على الجثة، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

واستمتعت جهات التحقيق لأقوال شهود العيان، وكلفت النيابة بإجراء التحريات، بعد العثور علي جثة المتوفي داخل حديقة الفيلا.

ورجحت التحريات الأولية أن الضحية تخلص من حياته، وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة، وخاصة أن المتوفى وهو مالك الفيلا، أصيب منذ فترة بحالة نفسية سيئة وتدهورت حالته منذ أيام.

العثور على جثة بطلق ناري

وكانت غرفة عمليات الجيزة قد تلقت بلاغا بالعثور على جثة شخص داخل فيلا بكمبوند شهير فى مدينة الشيخ زايد وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ، ومن خلال المعاينة والفحص تبين العثور على جثة شخص بها آثار طلق ناري في منطقة الرقبة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة

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