اعترافات صادمة لشقيقين قتلا أمهما المريضة بإمبابة.. المتهمان: «كانت رافضة تاكل.. ومكنش قصدنا نموتها».. والتحقيقات: «المجني عليها مصابة بشلل نصفي.. وماتت نتيجة اعتداء عنيف»

داخل شقة متواضعة في أحد شوارع إمبابة، لفظت سيدة في منتصف الأربعينات أنفاسها الأخيرة، بعدما تحولت مشادة عائلية إلى مأساة، وتسبب أبناؤها في قتلها.

"مكنش قصدنا نموتها.. كانت رافضة تاكل، وكل يوم مشاكل"، بهذه الكلمات المبعثرة وقف شاب وفتاة، لا تزال ملامح المراهقة تطبع وجهيهما، أمام جهات التحقيقات في النيابة العامة بشمال الجيزة، في اعترافات كشفت كيف قادت لحظة غضب إلى فاجعة لا رجعة فيها.

داخل غرفة التحقيق، بدا على الشقيقين التوتر والانهيار، وقالت الابنة وهي تبكي:"كانت تعبانة أوي، وإحنا كمان تعبانين.. بس كنا بنحاول نعيش"، وأضاف شقيقها: "مكنش في نيتنا نموتها.. إحنا بس تعبنا".

تفاصيل التحقيقات في واقعة قتل الأم

التحقيقات كشفت أن المجني عليها، وهي سيدة تبلغ من العمر 45 عاما وتعاني من شلل نصفي، كانت تقيم مع نجلها البالغ من العمر 19 عاما، وابنتها 18 عاما.

يوم الحادث، نشب خلاف بسيط بسبب رفض الأم تناول الطعام، لكن المشادة الكلامية تصاعدت بشكل مفاجئ إلى اعتداء جسدي عنيف، أسفر عن وفاة الأم.

وقال المتهمان في التحقيقات: "اتعصبنا، كنا بنحاول نخليها تاكل بالعافية.. ضربناها شوية، وبعد كده لقيناها ساكتة ومبتتحركش".

العثور على جثة السيدة بإمبابة

وكان بلاغ ورد إلى قسم شرطة إمبابة يفيد بالعثور على جثمان سيدة داخل شقتها، وعلى جسدها آثار ضرب واضحة.

تحركت قوة أمنية على الفور، وبالوصول لموقع الحادث تبين أن الضحية مصابة بعدة كدمات، ولا تظهر عليها أي مؤشرات حياة. وتم إخطار النيابة العامة، التي باشرت التحقيق وقررت نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم لإعداد تقرير الصفة التشريحية لكشف أسباب الوفاة.

قرارات النيابة في حادث مقتل سيدة إمبابة

وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان.

كما أمرت النيابة العامة بفحص الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

كلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعي بتوقيع الصفة التشريحية على الجثة، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وأمرت النيابة بحبس الشقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والاستماع لأقوال الشهود في الحادث.

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