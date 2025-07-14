الكليات التي تشترط أداء اختبارات القدرات وخطوات التسجيل على موقع التنسيق

تنسيق الجامعات 2025، بدأ موقع التنسيق الإلكتروني السبت الماضي رسميا، استقبال طلبات الطلاب الراغبين في أداء اختبارات القدرات، في الكليات التي تشترط ذلك.

وحدد مكتب تنسيق القبول بالجامعات، موعد بدء التسجيل لأداء اختبارات القدرات 2025، بحيث يبدأ يوم السبت 12 يوليو 2025، وينتهي يوم الخميس 24، قبل الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة.

كما حددت وزارة التعليم العالي، الطلاب الذين يحق لهم التسجيل لأداء اختبارات القدرات، وهم طلاب الثانوية العامة المصرية فقط، مشيرة إلى أنها ستعلن عن فتح التسجيل لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية، والمدارس الفنية الصناعية نظام ( 5 ) سنوات، في وقت لاحق.

وتستعرض بوابة فيتو خلال هذا التقرير، الكليات التي تشترط أداء اختبارات القدرات، وخطوات التسجيل لأدائها على الموقع الإلكتروني للتنسيق.

الكليات التي تشترط أداء اختبارات القدرات للقبول بها

حدد المجلس الأعلى للجامعات مجموعة من الكليات التي يعتبر اجتياز اختبارات القدرات شرط أساسي للقبول بها، وهي كالتالي:

كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، دمياط، بنها، بني سويف، طنطا، دمنهور).

كليات علوم الرياضة (بنين وبنات).

كلية التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك (جامعة حلوان).

كلية التربية الفنية (جامعة المنيا).

كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة):

أولًا.. الفنون الجميلة "شعبة الفنون" بجامعات (حلوان - الإسكندرية - المنيا - جنوب الوادي - المنصورة - أسيوط - الأقصر).

ثانيًا.. الفنون الجميلة "شعبة العمارة" بجامعات (حلوان - الإسكندرية - المنيا – أسيوط - المنصورة).

خطوات التسجيل لاختبارات القدرات على موقع التنسيق

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب على الطالب اتباعها للتسجيل لأداء اختبارات القدرات، عبر موقع التنسيق الإلكتروني:

يقوم الطالب باختيار صفحة اختبارات القدرات الموجودة على موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــــــــا.



يبدأ الطالب عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات، باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس.

سوف تظهر للطالب بياناته الشخصية: (رقم الجلوس، اسم الطالب، الرقم القومي، المحافظة، الإدارة التعليمية، المدرسة، الشعبة التي درسها الطالب "علمية، هندسية، أدبية") وعلى الطالب التأكد من صحة بياناته المدونة على الموقع.

بعد ذلك تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المُتاحة له، والكليات، والأماكن المُخصصة لأداء هذه الاختبارات، والمواعيد المُحددة.

يقوم الطالب باختيار نوع القدرات، والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سيتوجه به إلى الكلية (مع العلم بأن قدرات كليات علوم الرياضة تستمر لمدة 3 أيام متتالية).

ويتم سداد قيمة الاختبار عبر قنوات السداد الإلكترونية فقط سواء باستخدام بطاقات الدفع المسبق / بطاقات الإئتمان أو منافذ تحصيل شركات السداد الإلكتروني، ولا يعتد بأي وسيلة أخري للسداد ولا يتم الحصول على موعد الامتحان من الموقع إلا بعد إتمام عملية السداد بالوسائل المحددة على موقع اختبارات القدرات التابع للتنسيق الإلكتروني، ثم يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

عقب انتهاء عملية التسجيل، يقوم الطالب بطباعة الإيصال، ويشمل أنواع القدرات التي أبدى الطالب الرغبة في أدائها، والمواعيد، وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.