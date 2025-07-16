تنسيق الجامعات 2025، مصروفات الجامعات الخاصة في مصر المعتمدة

تنسيق الجامعات الخاصة، تستمر الجامعات الخاصة في فتح باب التسجيل المبكر لطلاب الثانوية العامة، والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، لتلقى طلبات الالتحاق، لحين إعلان مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، الحد الأدنى للقبول بالكليات، يتم بعدها اختيار الطلاب المتقدمين وفق المجاميع.

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال الأيام القليلة المقبلة، وبعدها ينطلق تنسيق الجامعات الحكومية ، وفقا للحد الأدنى الذي يعلن عنه مكتب تنسيق القبول بالجامعات للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.

وفي ضوء التقرير التالي نستعرض قائمة بأسعار الجامعات الخاصة في مصر:

مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

الهندسة: 70,000 جنيه

الطب البشري: 155,000 جنيه

طب الأسنان: 145,000 جنيه

العلاج الطبيعي: 95,000 جنيه

الصيدلة: 95,000 جنيه

تكنولوجيا المعلومات: 55,000 جنيه

التمريض: 50,000 جنيه

الإعلام: 55,000 جنيه

الإدارة والاقتصاد: 55,000 جنيه

التربية الخاصة: 40,000 جنيه

اللغات والترجمة: 55,000 جنيه

مصروفات جامعة فاروس 2025

الصيدلة: 98,000 جنيه.

السياحة والفنادق: 55,000 جنيه.

الهندسة: 53,000 جنيه.

مصروفات جامعة هليوبوليس 2025

الهندسة: 48,000 جنيه (بعد التخفيض 41,000 جنيه).

الصيدلة: 88,000 جنيه (بعد التخفيض 72,000 جنيه).

إدارة الأعمال والاقتصاد 53 ألف جنيه.

العلاج الطبيعي 90 ألف جنيه.

الزراعة الحيوية 42 ألف جنيه.

مصروفات الجامعة البريطانية 2025

طب الأسنان: 90,000 جنيه.

إدارة الأعمال: 60,000 جنيه.

الإعلام: 60,000 جنيه.

الهندسة: 75,000 جنيه.

الحاسب الآلي: 50,000 جنيه.

الآداب والحقوق: 57,000 جنيه.

التمريض: 20,000 جنيه.

مصروفات الجامعة الروسية

طب الأسنان: 98,750 جنيه.

الصيدلة: 94,750 جنيه.

الهندسة: 63,750 جنيه.

مصروفات جامعة 6 أكتوبر 2025

الطب البشري: 105,000 جنيه.

طب الأسنان: 95,000 جنيه.

الصيدلة: 96,500 جنيه.

الهندسة: 66,500 جنيه.

الإعلام: 50,500 جنيه.

قائمة بالجامعات الخاصة المعتمدة في مصر

تضم منظومة الجامعات الخاصة في مصر 34 جامعة، هي كالتالي:

1. جامعة 6 أكتوبر.

2. جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

3. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

4. جامعة مصر الدولية.

5. الجامعة الألمانية بالقاهرة.

6. جامعة الأهرام الكندية.

7. الجامعة البريطانية في مصر.

8. الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

9. جامعة سيناء.

10. جامعة فاروس بالإسكندرية.

11. جامعة النهضة ببنى سويف.

12. جامعة المستقبل.

13. الجامعة المصرية الروسية.

14. جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.

15. جامعة هليوبوليس.

16. جامعة الجيزة الجديدة.

17. جامعة دراية بالمنيا.

18. جامعة بدر.

19. جامعة حورس.

20. جامعة المصرية الصينية.

21. جامعة ميريت.

22. جامعة سفنكس.

23. جامعة السلام.

24. جامعة بدر بأسيوط.

25. جامعة الصالحية الجديدة.

26. جامعة الحياة.

27. جامعة مايو.

28. جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادات.

29. جامعة الابتكار.

30. جامعة المدينة بالقاهرة.

31. جامعة رشيد.

32. جامعة باديا.

33.جامعة وادي النيل بالفيوم.

34.جامعة اللوتس

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.