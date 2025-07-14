تنسيق الجامعات 2025، معلومات عن برنامج الترجمة الفورية بـ آداب حلوان

يعد برنامج الترجمة الفورية بكلية الآداب جامعة حلوان أحد البرامج الرائدة التي تلبي الاحتياجات المتزايدة لسوق العمل في مجالات الترجمة التحريرية والفورية، ويأتي البرنامج استجابة لتطورات المشهد اللغوي والتقني، وسعيًا لإعداد كوادر مؤهلة تمتلك الكفاءة اللغوية والمعرفة الثقافية والمهارات التقنية اللازمة للعمل في بيئات متعددة اللغات.

تنسيق الجامعات برنامج الترجمة الفورية بكلية الآداب جامعة حلوان

أُنشئ البرنامج ليقدم نموذجًا متطورًا في التعليم الجامعي يجمع بين التكوين الأكاديمي المتخصص والتدريب العملي، ويعتمد على بيئة تعليمية متكاملة تدعم الطالب بالخبرات النظرية والتطبيقية.

تأهيل أكاديمي متخصص ومهني للانطلاق في سوق العمل الدولي

ويهدف البرنامج إلى تنمية قدرة الطالب على فهم وتحليل النصوص بمستوياتها المتعددة، وتطوير مهاراته في الترجمة الدقيقة والاحترافية، مع إتاحة فرص التدريب على أحدث التقنيات المستخدمة في الترجمة الفورية، بما يعزز من فرص الخريج في الالتحاق بسوق العمل محليًا ودوليًا.

البرنامج يمنح درجة الليسانس في اللغة الإنجليزية وآدابها، ويعمل بنظام الساعات المعتمدة، ويتميز بتنوع المقررات الدراسية التي صُممت لتواكب التطورات العالمية في مجال الترجمة، كما يضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في أقسام اللغات، ممّن يمتلكون خبرات أكاديمية ومهنية واسعة في هذا المجال.

ويمثل البرنامج خيارًا مثاليًا للطلاب الراغبين في دراسة الترجمة بشكل أكاديمي متعمق، والانخراط في مجالات مهنية متعددة مثل الإعلام، الترجمة الفورية للمؤتمرات، المؤسسات الدولية، والسياحة، ويعد من أبرز البرامج النوعية التي تقدمها جامعة حلوان في إطار سعيها للتميز الأكاديمي وربط المخرجات التعليمية بسوق العمل.

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