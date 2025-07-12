السبت 12 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حقيقة دعوة برشلونة لميسي لحضور افتتاح ملعب كامب نو

ميسي
ميسي

 كشفت صحيفة ماركا الإسبانية حقيقة دعوة نادي برشلونة لنجمه السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي، لحضور حفل افتتاح ملعب كامب نو.

حقيقة دعوة ميسي لكامب نو 

 وقالت الصحيفة الإسبانية إن برشلونة لم يتواصل مع ميسي حتى الآن من أجل دعوته لحضور حفل افتتاح ملعب كامب نو

وأضافت لا يمكن أن يتم تحويل الاحتفالية إلى تكريم ميسي، لأنها مقدمة للشركة التي ترعى النادي في الوقت الحالي.

وكانت إدارة برشلونة قد كشفت عن رغبتها في تكريم ليونيل ميسي داخل ملعب كامب نو بحضور جماهيري كامل بعد المشوار الطويل والحافل بالبطولات مع النادي الكتالوني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الارجنتيني ليونيل ميسي إدارة برشلونة ملعب كامب نو نادي برشلون نادي برشلونة

مواد متعلقة

بعد إعلان رغبته في الانسحاب، من يعوض الهلال في كأس السوبر السعودي؟

يحيى عطية الله يقترب من الترجي التونسي

حجب القميص رقم 20 في ليفربول تكريما لجوتا بعد رحيله

خطوة فاصلة.. سبب تأخر برشلونة لتجديد عقد فرينكي دي يونج

الأكثر قراءة

انفجار مفاجئ في خط كهرباء يهز قرية بالشرقية، والأهالي يروون لحظات الرعب (صور)

بالأسماء، تفاصيل مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بطريق مطروح - الإسكندرية

الزمالك يعلن اليوم عن صفقاته الجديدة

يمنح شهادة فني أول، كل ما تريد معرفته عن نظام التعليم التكنولوجي المتقدم

أسعار سبائك الذهب تسجل قفزات غير مسبوقة

قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب ببداية تعاملات اليوم

حازم أبو السعود مديرًا لأكاديمية ماسبيرو

انخفاض وهمي بالقاهرة والصعيد يسجل 44، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

خدمات

المزيد

كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقًا للقانون

ما هي بطاقة الإيداع للشركات في بنك مصر؟

موقف القانون من تشجيع الأطفال على التدخين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

المزيد

انفوجراف

فتح باب الحجز لـ 113 ألف شقة سكن لكل المصريين 7 لمنخفضي ومتوسطي الدخل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد شهر صفر 1447 وسبب تسميته بهذا الاسم

هل يجوز نهى مُصليًا عَن الكلام أثناء الخُطبة؟، الأزهر للفتوى يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 12 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية