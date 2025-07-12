حقيقة دعوة برشلونة لميسي لحضور افتتاح ملعب كامب نو

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية حقيقة دعوة نادي برشلونة لنجمه السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي، لحضور حفل افتتاح ملعب كامب نو.

حقيقة دعوة ميسي لكامب نو

وقالت الصحيفة الإسبانية إن برشلونة لم يتواصل مع ميسي حتى الآن من أجل دعوته لحضور حفل افتتاح ملعب كامب نو

وأضافت لا يمكن أن يتم تحويل الاحتفالية إلى تكريم ميسي، لأنها مقدمة للشركة التي ترعى النادي في الوقت الحالي.

وكانت إدارة برشلونة قد كشفت عن رغبتها في تكريم ليونيل ميسي داخل ملعب كامب نو بحضور جماهيري كامل بعد المشوار الطويل والحافل بالبطولات مع النادي الكتالوني.

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