يوليو الحزين يخطف 3 مطربين بشكل مفاجئ، موعد تشييع جنازة ضياء عز الدين

المطرب ضياء عز الدين، سيطرت حالة من الحزن علي الوسط الغنائي الشعبي بعد وفاة 3 مطربين علي فترات متقاربة وهما أحمد عامر ومحمد عواد وآخرهم الراحل ضياء عز الدين الذي رحل عن عالمنا أمس الأربعاء، ومن المقرر أن تشيع جنازته ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة.

وفاة المطرب ضياء عز الدين

وتوفي ضياء عز الدين أثناء إجرائه قسطرة بالقلب وهو أحد اعضاء فريق أنغام الشباب.

ونعى البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، المطرب ضياء عز الدين، أحد نجوم فرقة "أنغام الشباب"، وذلك أثناء خضوعه لعملية جراحية.

وجاء في البيان الرسمي للبيت الفني، الذي نشرته الصفحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: “ينعى العاملون في البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم المطرب نجم فرقة أنغام الشباب ضياء عز الدين.. إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يتولاه بعفوه الكريم وواسع رحمته، اللهم آمين يا رب العالمين”.

يُعد ضياء عز الدين من الأصوات المميزة التي ظهرت على الساحة الغنائية في أواخر الثمانينيات، حيث تميز بصوت عذب وأداء هادئ جعله يترك بصمة في قلوب جمهوره رغم ظهوره المحدود. وقدّم عز الدين عددًا من الأعمال الفنية، من أبرزها أغنية فيلم "الرصيف" التي عرضت عام 1993، والتي لاقت استحسانًا كبيرًا في وقتها، كما شارك في الجزء الأول من المسلسل الشهير "هوانم جاردن سيتي"، الذي حقق نجاحًا واسعًا خلال فترة عرضه.

وكان الفنان الراحل قد ارتبط اسمه بفرقة "أنغام الشباب" التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية، وهي الفرقة التي ساهمت في تقديم عدد من المواهب الغنائية الشابة خلال فترة التسعينيات وما بعدها.

وفاة المطرب الشعبي محمد عواد

ورحل عن عالمنا، المطرب الشعبي محمد عواد، في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، بعد إصابته بـ أزمة قلبية مفاجأة.

وفاة المطرب أحمد عامر بشكل مفاجئ

كما رحل عن عالمنا أيضا المطرب أحمد عامر، يوم الأربعاء 2 يوليو بعد تعرضه لأزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى.

ورحل ضياء عز الدين إثر إجرائه عملية قسطرة في القلب.



وشارك الراحل في عدد من الحفلات الغنائية برفقة فرقة الموسيقى العربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.