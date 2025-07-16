الأربعاء 16 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

وفاة المطرب ضياء عز الدين

ضياء عز الدين، فيتو
ضياء عز الدين، فيتو

رحل مساء اليوم الأربعاء عن عالمنا المطرب  ضياء عز الدين، أحد أبرز أعضاء فرقة الموسيقي العربية بحسب ما أعلن عدد من الموسيقيين وأبناء دار الأوبرا.

ورحل ضياء عز الدين إثر إجرائه عملية قسطرة في القلب.


وشارك الراحل في عدد من الحفلات الغنائية برفقة فرقة الموسيقى العربية.

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الموسيقي العربية الموسيقيين فرقة الموسيقي العربية

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