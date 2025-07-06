مسلسل حرب الجبالي 32، نقل والدة ثريا إلى المستشفى

دارت أحداث مسلسل حرب الجبالي الحلقة 32 حول شهيرة التي تواجه والدتها بشأن ضرورة عدم إفشاء أي أحاديث أو معلومات عن راشد ونواياه لثريا، مؤكدة أنها ما زالت بحاجة إلى راشد، ولا تريد خسارته، ورغم عدم اقتناع الأم بطلب ابنتها، فإنها تعدها بعدم البوح بشيء لثريا احترامًا لرغبتها.

وعلى الجانب الآخر، يحاول حرب التحدث مع شقيقته حنان، ويواجهها بأخطائها بحق يزن، محاولًا توجيهها إلى القرار السليم.

أما بسنت، فتقرر أن تتحدث عن تجربتها مع الشباب الذين كادوا أن يتحرشوا بها هي ونهى من خلال قناتها على موقع يوتيوب، وفي تطور آخر، تطلب شهيرة من راشد أن تلتقي به.

وتسقط والدة ثريا داخل المطبخ مغشيا عليها، ليتم نقلها إلى المستشفى بسرعة، ويُشخص الأطباء حالتها بأنها بدايات جلطة ولكن تم إنقاذها.

ويرافق راشد زوجته ثريا إلى المستشفى، الأمر الذي يُثير غيرة حرب، رغم محاولته كتمان مشاعره.

ويكشف سعيد لابنه صالح عن تزويره لوثائق وأوراق رسمية بغرض إثبات عدم أحقية راشد في أي من ممتلكات سعيد، يُصدم صالح من هذه الحقيقة ويخبر حبيبة بالأمر، بينما تشعر وداد بالسعادة حيث تتأكد بنفسها من صحة الأوراق وتشعر بالارتياح.

وتعود ثريا من المستشفى بصحبة راشد، ليقابلهما حرب بنظرات غاضبة تعكس مشاعره المكبوتة، دون أن يصرح بها.

تعرف على قصة مسلسل حرب الجبالي

تدور أحداث مسلسل “حرب الجبالي” في إطار اجتماعي شعبي، داخل حي الحرير بالجمالية، حيث تتصادم عائلتان نافذتان في قصة حب وانتقام في ظل اشتعال صراعات على السلطة بينما تخفي كل علاقة خيانة موجعة.

مسلسل “حرب الجبالي” يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، حيث يضم في قائمة أبطاله أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدي، نسرين أمين، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، أحمد عزمي، دنيا المصري وهو تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

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