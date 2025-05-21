تعرف على شخصية أحمد رزق في مسلسل حرب الجبالي

يقدم الفنان أحمد رزق في مسلسل حرب الجبالي أداءً مميزًا من خلال تجسيده لشخصية “حرب”، وهو شاب ينتمي إلى أسرة ثرية وذات مكانة مرموقة في عالم تجارة الأقمشة، حيث يعمل في نفس المجال الذي أسسه والده.

حرب يعيش حياة ظاهرها الهدوء والاستقرار، لكنه في الحقيقة يعيش صراعًا داخليًا مع مشاعره وحياته الزوجية، فرغم زواجه من “أميرة” التي تؤدي دورها الفنانة نسرين أمين، إلا أن علاقته بها تخلو من الحب والتناغم، فهي لا تمنحه السعادة التي يطمح إليها، على الجانب الآخر، يحمل “حرب” مشاعر حب صادقة تجاه “ثريا” “التي تجسدها الفنانة هبة مجدي"، ويتمنى أن يجمعه بها الزواج، إذ يجد فيها الحنان والدعم الذي يفتقده في حياته الزوجية الحالية.

“حرب” ليس فقط شخصية رومانسية، بل هو أيضًا رجل طيب القلب، حنون، ويُكن له الجميع الاحترام والمحبة، ولكن رغم طيبته، إلا أن حياته ليست خالية من الصراعات، إذ يواجه أعداء يتربصون به بسبب حقدهم على أسرته وثروتها، وأبرزهم الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد خالد صالح، والتي تمثل خط المواجهة والصراع في الأحداث إلى جانب شقيقه سعيد “رياض الخولي”.

ويتعرض حرب في الحلقة الأولى من المسلسل للحظة صادمة، حيث يتعرض لعملية طعن غادرة في ذراعه من قبل شخص مجهول، ما يفتح الباب لسلسلة من التوترات والتطورات الدرامية، وتتسم شخصية “حرب” بالتعقيد والتوازن بين الطيبة والقوة، بين الحلم بالحب الحقيقي والواقع المفروض عليه، مما يجعلها من أبرز وأهم الشخصيات في المسلسل.

قصة وأبطال مسلسل حرب الجبالي

مسلسل “حرب الجبالي” يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، حيث يضم في قائمة أبطاله أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدي، نسرين أمين، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، خالد كمال، أحمد عزمي، دنيا المصري، صفوة وهو تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

وتدور أحداث مسلسل “حرب الجبالي” في إطار اجتماعي شعبي، داخل حي الحرير بالجمالية، حيث تتصادم عائلتان نافذتان في قصة حب وانتقام في ظل اشتعال صراعات على السلطة بينما تخفي كل علاقة خيانة موجعة.

عرض مسلسل حرب الجبالي بعد تأجيل 3 سنوات

ويأتي عرض المسلسل حاليًّا بعد أن تم تأجيل عرضه ثلاثة سنوات، حيث تم الانتهاء من تصويره عام ٢٠٢٢.

ولم يعلم أبطال المسلسل السبب وراء تأجيل المسلسل، الذي تم تصوير أغلب مشاهده بالعاصمة اللبنانية بيروت.

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