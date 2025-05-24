يُعد مسلسل حرب الجبالي من أحدث الأعمال الدرامية التي انطلق عرضها مؤخرًا، ونجح في جذب أنظار الجمهور منذ حلقاته الأولى، بفضل تصاعد الأحداث واحتدام الصراع بين الشخصيات.

ومع نهاية الحلقة السابعة، ارتفع مستوى الترقب والتشويق، بعدما شهدت الحلقة نجاح عملية نقل الكلى من حرب الجبالي إلى ياسين، ومن المتوقع أن تشهد الحلقة الثامنة من المسلسل كثير من الأحداث مثل الكشف عن رد فعل ياسين بعد إفاقته، وكيف سيتعامل مع الصدمة والتغيرات المحيطة به.

في الوقت نفسه، من المتوقع أن تشهد الحلقة الكشف عن رد فعل قاسية من أسرة حرب تجاهه بعدما اتخذ قرار العملية دون الرجوع لهم.

موعد عرض مسلسل حرب الجبالي الحلقة 8

وفيما يخص موعد عرض مسلسل حرب الجبالي الحلقة 8 فإنها ستعرض غدا الأحد الموافق 24 مايو في تمام التاسعة مساء بتوقيت مصر والسعودية على منصة شاهد.

قصة وأبطال مسلسل حرب الجبالي

مسلسل “حرب الجبالي” يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، حيث يضم في قائمة أبطاله أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدي، نسرين أمين، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، خالد كمال، أحمد عزمي، دنيا المصري، صفوة وهو تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

وتدور أحداث مسلسل “حرب الجبالي” في إطار اجتماعي شعبي، داخل حي الحرير بالجمالية، حيث تتصادم عائلتان نافذتان في قصة حب وانتقام في ظل اشتعال صراعات على السلطة بينما تخفي كل علاقة خيانة موجعة.

عرض مسلسل حرب الجبالي بعد تأجيل 3 سنوات

ويأتي عرض المسلسل حاليا بعد أن تم تأجيل عرضه ثلاثة سنوات، حيث تم الانتهاء من تصويره عام ٢٠٢٢.

ولم يعلم أبطال المسلسل السبب وراء تأجيل المسلسل، الذي تم تصوير أغلب مشاهده بالعاصمة اللبنانية بيروت.

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