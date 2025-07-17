إعارة و45 مليون يورو، تفاصيل عقد برشلونة لشراء راشفورد

دخل نادي برشلونة الإسباني في مفاوضات لضم الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشفت التقارير الصحفية، أن عرض برشلونة الأخير لمانشستر يونايتد تضمن استعارة راشفورد في موسم 2025-2026 مع إمكانية إدراج بند إلزامية الشراء في حال تحققت شروط معينة.

وذكرت التقارير الصحفية، أن مانشستر يونايتد طلب 45 مليون يورو من أجل بيع راشفورد إلى برشلونة.

وخاض راشفورد خلال مسيرته 426 مباراة رسمية مع مانشستر يونايتد، سجل خلالها 138 هدفًا وصنع 77 آخر.

وكان راشفورد الهدف الأكبر لنادي برشلونة في الميركاتو الشتوي، إلا أن القيود المفروضة بسبب قواعد اللعب المالي النظيف حالت دون إتمام الصفقة حينها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.