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رياضة

إعارة و45 مليون يورو، تفاصيل عقد برشلونة لشراء راشفورد

راشفورد، فيتو
راشفورد، فيتو

دخل نادي برشلونة الإسباني في مفاوضات لضم الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشفت التقارير الصحفية، أن عرض برشلونة الأخير لمانشستر يونايتد تضمن استعارة راشفورد في موسم 2025-2026 مع إمكانية إدراج بند إلزامية الشراء في حال تحققت شروط معينة.

وذكرت التقارير الصحفية، أن مانشستر يونايتد طلب 45 مليون يورو من أجل بيع راشفورد إلى برشلونة.

وخاض راشفورد خلال مسيرته 426 مباراة رسمية مع مانشستر يونايتد، سجل خلالها 138 هدفًا وصنع 77 آخر.

وكان راشفورد الهدف الأكبر لنادي برشلونة في الميركاتو الشتوي، إلا أن القيود المفروضة بسبب قواعد اللعب المالي النظيف حالت دون إتمام الصفقة حينها.

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برشلونة ماركوس راشفورد راشفورد مانشستر يونايتد الميركاتو الشتوي

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