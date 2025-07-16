بسبب صور عيد ميلاده، رسالة شديدة اللهجة من برشلونة إلى لاعبه لامين يامال

لامين يامال، كشف الصحفي أليكس ألفاريز خلال ظهوره في برنامج Tardear على قناة Telecinco أن نادي برشلونة أجرى محادثة جادة للغاية مع نجمه الشاب لامين يامال، عقب الجدل الكبير الذي أثاره حفل عيد ميلاده الثامن عشر.

مزيد من الوعي والإنضباط

وبحسب التقرير، فقد شدد مسؤولو النادي على احترامهم لحياة يامال الخاصة، مؤكدين أنه يتمتع بكامل الحرية الشخصية.

ومع ذلك، تم تأكيد ضرورة تحلّيه بالمزيد من الوعي والانضباط، لمكانته داخل الفريق وكونه مثالًا يُحتذى به لجيل الشباب.

لامين يامال، فيتو

برشلونة منزعج من الصور

وعبر برشلونة عن انزعاجه من الصور والفيديوهات التي انتشرت من الحفل، والتي لم تُعتبر مضحكة على الإطلاق من قبل إدارة النادي الكتالوني.

جاء التحذير في إطار حماية صورة اللاعب العامة، خاصة بعد أن جدد عقده مؤخرًا حتى عام 2031.

أراد النادي أن يوجه رسالة واضحة: النجومية تتطلب مسؤولية، داخل الملعب وخارجه.

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