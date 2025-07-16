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رياضة

الرحيل اقترب، حارس برشلونة يواصل غيابه عن التدريبات الجماعية

تير شتيجن، فيتو
تير شتيجن، فيتو

خاض لاعبو برشلونة، صباح الأربعاء، حصة تدريبية جديدة ضمن الاستعدادات للموسم الجديد، على ملعب "تيتو فيلانوفا" بمدينة خوان جامبر الرياضية.

استمرار غياب تير شتيجن

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، لم يتمكن المدرب هانز فليك مجددًا من الاعتماد على الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، الذي واصل تدريباته الفردية لليوم الثالث على التوالي داخل صالة الألعاب الرياضية، بسبب معاناته من آلام في الظهر.

وكشفت الصحيفة أن إدارة برشلونة أبلغت تير شتيجن، خلال اجتماع جمعه مع المدرب هانز فليك، بأنه لن يبدأ الموسم كحارس أساسي للفريق.

ويمتلك تير شتيجن، قائد الفريق الأول، عقدًا مع برشلونة يمتد حتى 30 يونيو 2028، ويتقاضى أحد أعلى الرواتب في الفريق، وهو ما يدفع النادي لدراسة خيارات تقضي بالتخلص من عبء راتبه، في محاولة لتخفيف الكتلة المالية للأجور.

ورغم ذلك، يتمسك الحارس الألماني بموقفه الرافض للرحيل، ويؤمن بقدرته على استعادة مكانته الأساسية في التشكيل تحت قيادة فليك.

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