السبت 12 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كرة السلة، اليوناني لينوس جافريال يقترب من تدريب الأهلي

لينوس جافريال، فيتو
لينوس جافريال، فيتو

كرة السلة، دخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات مع اليوناني لينوس جافريال لتولي مهمة المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالقلعة الحمراء، خلفا للمدير الفني السابق الإسباني أوجستي بوش.

ويتولى جافريال حاليا مهمة المدير الفني لفريق الحكمة اللبناني، ويقدم مستويات مميزة مع فريقه.

ورفض الأهلي مقترح تعيين مدير فني مصري لقيادة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي، وتمسك بأن يكون المدرب الجديد يتمتع بسيرة ذاتية مميزة ومسيرة مزينة بالبطولات والألقاب.

وأعلن النادي الأهلي مؤخرا وبشكل رسمي في بيان عبر صفحته  الرسمية رحيل المدرب الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني لفريق كرة السلة رجال، موجها له الشكر والتقدير على الفترة التي قضاها داخل جدران النادي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة السلة الأهلي اوجستي بوش لينوس جافريال النادي الأهلي

مواد متعلقة

كرة السلة، منتخب السيدات يختتم استعداداته لمواجهة تونس في نهائي البطولة العربية

كرة السلة، موعد مباراة مصر وتونس في نهائي البطولة العربية للسيدات

كرة السلة، مصر تواجه تونس في نهائي البطولة العربية للسيدات

كرة السلة، موعد مباراة مصر والجزائر في نصف نهائي البطولة العربية

الأكثر قراءة

انفجار مفاجئ في خط كهرباء يهز قرية بالشرقية، والأهالي يروون لحظات الرعب (صور)

بالأسماء، تفاصيل مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بطريق مطروح - الإسكندرية

الزمالك يعلن اليوم عن صفقاته الجديدة

أسعار سبائك الذهب تسجل قفزات غير مسبوقة

قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب ببداية تعاملات اليوم

انخفاض وهمي بالقاهرة والصعيد يسجل 44، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

حازم أبو السعود مديرًا لأكاديمية ماسبيرو

أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم السبت 12 يوليو 2025

خدمات

المزيد

كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقًا للقانون

ما هي بطاقة الإيداع للشركات في بنك مصر؟

موقف القانون من تشجيع الأطفال على التدخين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

المزيد

انفوجراف

فتح باب الحجز لـ 113 ألف شقة سكن لكل المصريين 7 لمنخفضي ومتوسطي الدخل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد شهر صفر 1447 وسبب تسميته بهذا الاسم

هل يجوز نهى مُصليًا عَن الكلام أثناء الخُطبة؟، الأزهر للفتوى يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 12 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية