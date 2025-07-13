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رياضة

كرة السلة، الأهلي يخطط لخطف موهبة هليوبوليس

علياء خالد، فيتو
علياء خالد، فيتو

كرة السلة، دخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات مع نادي هليوبوليس، لضم لاعبة المنتخب الوطني علياء خالد المعروفة بـ “مارادنا كرة السلة المصرية”.

وعلمت “فيتو”، أن الأهلي دخل في مفاوضات جادة لخطف اللاعبة صاحبة الـ23 عاما، بعد المستوى المميز التي قدمته مؤخرا مع المنتخب الوطني للسيدات.

وتقدم علياء خالد، مستويات مميزة في مركز صناعة اللعب، وساهمت في تحسين أداء المنتخب بشكل كبير من خلال سرعتها ومهاراتها المميزة.

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كرة السلة نادي هليوبوليس علياء خالد الأهلي المنتخب الوطني للسيدات

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