الإثنين 14 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كرة السلة، الاتحاد المصري يقرر عدم المشاركة في البطولة العربية

كرة السلة، فيتو
كرة السلة، فيتو

كرة السلة، استقر مسئولو اتحاد كرة السلة، على عدم المشاركة في منافسات البطولة العربية للمنتخبات، المقرر لها نهاية شهر يوليو الجاري بالبحرين.

وكشف مصدر داخل الاتحاد المصري، أن القرار جاء بعد نقل منافسات البطولة من تونس إلى البحرين، وفي ظل ارتباط المنتخبات المصرية بالمشاركة في عدد كبير من البطولات خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يخطط لخطف موهبة هليوبوليس

وعلى جانب آخر، دخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات مع نادي هليوبوليس، لضم لاعبة المنتخب الوطني علياء خالد المعروفة بـ “مارادونا كرة السلة المصرية”.

وعلمت “فيتو”، أن الأهلي دخل في مفاوضات جادة لخطف اللاعبة صاحبة الـ23 عاما، بعد المستوى المميز التي قدمته مؤخرا مع المنتخب الوطني للسيدات.

وتقدم علياء خالد، مستويات مميزة في مركز صناعة اللعب، وساهمت في تحسين أداء المنتخب بشكل كبير من خلال سرعتها ومهاراتها المميزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة السلة اتحاد كرة السلة البطولة العربية الاتحاد المصري علياء خالد

مواد متعلقة

كرة السلة، الأهلي يخطط لخطف موهبة هليوبوليس

49 عاما، إسماعيل أحمد يواصل تحطيم الأرقام القياسية في ملاعب كرة السلة

كرة السلة، اليوناني لينوس جافريال يقترب من تدريب الأهلي

كرة السلة، منتخب السيدات يختتم استعداداته لمواجهة تونس في نهائي البطولة العربية

الأكثر قراءة

بعد براءة الالتهاب السحائي من دماء الضحايا، من قتل الأطفال الأربعة بالمنيا؟

بصورة ميلانيا أمام الأهرام، نجل ترامب يوجه رسالة غامضة للعالم، والنشطاء: ماذا سيحدث؟

التفاصيل الكاملة لاعتداء مستأجرين على صاحبة منزل ونجلتها بسبب دعوى طرد بالمنصورة

قرارات جمهورية مصيرية ينتظرها المصريون

خطوات استيراد سيارة للاستعمال الشخصي بدون جمارك من 36 دولة

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 14-7-2025 في الأسواق

تشهير وإساءة، عمر زهران يحرر محضرا بقسم الجيزة والأمن يحقق

التنظيم والإدارة يطلق موقعا إلكترونيا لاستعلام الموظفين عن الأحقية في الترقية

خدمات

المزيد

سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 14-7-2025 في الأسواق

البلدي تتراجع جنيهين، سعر الفراخ اليوم الإثنين 14 يوليو 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم بإعدام المتهم بقتله.. من هو اللواء نبيل فراج قائد عملية تطهير كرداسة؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الوقوع على الأرض في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصى

من قصص القرآن الكريم.. سيدنا إسماعيل وتفاصيل حفر بئر زمزم

تفسير حلم البكاء في المنام وعلاقته بالسرور وزوال الهموم

المزيد
الجريدة الرسمية