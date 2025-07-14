كرة السلة، الاتحاد المصري يقرر عدم المشاركة في البطولة العربية

كرة السلة، استقر مسئولو اتحاد كرة السلة، على عدم المشاركة في منافسات البطولة العربية للمنتخبات، المقرر لها نهاية شهر يوليو الجاري بالبحرين.

وكشف مصدر داخل الاتحاد المصري، أن القرار جاء بعد نقل منافسات البطولة من تونس إلى البحرين، وفي ظل ارتباط المنتخبات المصرية بالمشاركة في عدد كبير من البطولات خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يخطط لخطف موهبة هليوبوليس

وعلى جانب آخر، دخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات مع نادي هليوبوليس، لضم لاعبة المنتخب الوطني علياء خالد المعروفة بـ “مارادونا كرة السلة المصرية”.

وعلمت “فيتو”، أن الأهلي دخل في مفاوضات جادة لخطف اللاعبة صاحبة الـ23 عاما، بعد المستوى المميز التي قدمته مؤخرا مع المنتخب الوطني للسيدات.

وتقدم علياء خالد، مستويات مميزة في مركز صناعة اللعب، وساهمت في تحسين أداء المنتخب بشكل كبير من خلال سرعتها ومهاراتها المميزة.

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